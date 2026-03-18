Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Grāmatu svētki Gaismas pilī
Piektdien un sestdien, 20. un 21. martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Rīgas Grāmatu svētki, kas priecēs ar jaunu grāmatu atvēršanu, tikšanos ar autoriem un diskusijām. Notiks radošās darbnīcas bērniem, lasījumi un sarunas, kā arī "Lielie lasīšanas svētki 2026". Kā vienmēr, būs pieejams plašs jaunāko grāmatu piedāvājums par izdevēju cenām un grāmatu maiņas punkts, kā arī konkursa "Zelta ābele 2025" nominēto grāmatu izstāde.
Lūk, ko plašajā Rīgas Grāmatu svētku piedāvājumā izvēlas "Kultūrzīmes".
Piektdien, 20. martā (skatuve, -1. stāvā, Konferenču centra vestibils)
- Plkst. 14 – tikšanās ar lietuviešu rakstnieci Kotrīnu Zīli un romāna "Mīļotie kauli" tulkotāju Daci Meieri ("Jānis Roze").
- Plkst. 15 – tikšanās ar īru rakstnieci Sāru Baumi un romāna "Virst plūst krist vīst" tulkotāju Ilmāru Šlāpinu ("Jānis Roze").
- Plkst. 16 – saruna ar grāmatas "Perspektīvas. Sievietes Latvijas kultūrā un sabiedrībā 1870–1940" autoriem Evu Eglāju Kristsoni, Māru Gruduli, Zitu Kārklu, Baibu Vanagu un Gunti Vāveri (LU Latvijas Filozofijas un mākslas institūta apgāds).
- Plkst. 17 – Ērika Šmeļkova, "Slepenā aģente Fifi". Kristīnes Mērijas Čilveres nezināmais dzīvesstāsts ("Latvijas Mediji").
- Plkst. 19 – Kristīnes Jučkovičas stāstu krājuma "Viņa nāk" atvēršana ("Latvijas Mediji").
-1 stāvs, Konferenču centra A daļa
- Plkst. 12 – LNB Periodikas nodaļas galvenās bibliogrāfes Kristinas Papules priekšlasījums "Seno laiku internets: ko var atrast vecajos laikrakstos".
- Plkst. 15 – Harija Āboliņa grāmatas "Es arī gribu uz Ženēvu" atvēršana un saruna par tēva lomu ("Latvijas Mediji").
- Plkst. 16 – saruna par grāmatu "Vecrīgas atdzimšana" arhitekta Jāņa Asara vadībā ("Zinātne"), piedaloties darba grupai – arhitektēm Vijai Caunei, Marinai Levinai un Vitai Rinkēvičai ("Zinātne").
- Plkst. 17 – tikšanās ar grāmatas "Latvijas Radio – 100" autoriem (LU Akadēmiskais apgāds).
- Plkst. 18 – trīs sarunas par stāstiem vārdos un attēlos. Par savu radošo darbu stāsta Kotrīna Zīle (Lietuva), Sasafrasa de Bruina (Beļģija), Kitija Krauzere (Beļģija) ("Liels un mazs" un "Jāņa Rozes apgāds", finansē ES programma "Radošā Eiropa").
Sestdien, 21. martā (skatuve, -1. stāvā, Konferenču centra vestibils)
- Plkst. 10.30 – ar Dainu Šadri un Ramonu Indriksoni par pagātnes noslēpumu un mīlestības graujošo spēku sarunājas Linda Kusiņa-Šulce ("Latvijas Mediji").
- Plkst. 11.30 – sarunas par Sanitas Martenas grāmatu "Valodu jauda" ("Jānis Roze").
- Plkst. 12.30 – kam atdzejotājam būt? Sarunu vada Artis Ostups, piedalās Linda Mence un Ingemāra Balode (portāls "Punctum").
- Plkst. 13.30 – leģendārās baltiešu literātu apvienības "Abi labi" pasākums izrāde, kurā dzejnieks Contra (Margus Konnula) kopā ar savu darbu latviskotāju Gundaru Āboliņu atvērs jauno krājumu "Lecamaukla" ("Pētergailis").
- Plkst. 14.30 – "Precēto sieviešu (grēk)sūdzes" grāmatas lappusēs un uz skatuves. Piedalās autore Zane Zusta, režisore Rēzija Kalniņa un izdevēja Vija Kilbloka ("Zvaigzne ABC").
- Plkst. 15.30 – grāmatas "Imigrantu pilsēta" autors Dāvids Bezmozgis attālināti – par dzīvi Latvijā un Kanādā. Piedalās: tulkotāja Anete Ivsiņa un redaktors Ilmārs Šlāpins ("Aminori").
-1. stāvs, Konferenču centra A daļa
- Plkst. 10.30 – sekss grāmatās: diskusija par valodu un kaunu erotiskajā literatūrā 16+. Paneļdiskusija par erotisko žanru un tā mūsdienu izpausmēm, kā arī izaicinājumiem latviešu valodas leksikā un sabiedrības uzskatos. Moderē: Līva Kukle-Kalniņa ("Latvijas Mediji").
- Plkst. 11.30 – cauri tumsas lokiem. Ar rakstnieci Maiju Krekli par viņas jaunāko romānu un dzīvi manuskriptos sarunājas Linda Kusiņa-Šulce ("Latvijas Mediji").
- Plkst. 12.30 – grāmatas "Valdis Segliņš. Ārsts Paracelzs alķīmiķu laikmetā" atvēršana ("Zinātne").
- Plkst. 13.30 – Andra Dzenīša eseju krājuma "Es esmu, manis nav" atvēršana ("Neputns").
- Plkst. 14.30 – Armīna Keomegi grāmatas "Debesis" atvēršana, ko vada dzejnieks Contra ("Aminori").
- Pkst. 15.30 – tikšanās ar flāmu rakstnieci un mākslinieci Sasafrasu de Bruinu un grāmatas "Cik ilgi vien cilvēki pastāv" tulkotāju Ingu Karlsbergu ("Jānis Roze").
Pasākumi bērniem un jauniešiem; Baltā vilka klasē
- Plkst. 10.30 – radošā darbnīca "Ģimene un emocijas". Praktiska darbošanās ap un par grāmatu "Būt ģimenei". Piedalās: autore Laura Jambuševa un ilustratore Dace Krēsliņa ("Latvijas Mediji").
- Plkst. 11.30 – "Sapņo kā Aspazija" – radoša darbošanās ar grāmatas "Aspazija" autori Dainu Tabūnu un mākslinieku Alekseju Naumovu ("Latvijas Mediji").
- Plkst. 12.30 – "Izzini pasauli kopā ar detektīviem". Grāmatu sērijas "Aizvēstures pilsētas detektīvi" autores un mākslinieces Daces Krēsliņas radošā darbnīca ("Zvaigzne ABC").
"deciBels" debesīs
No trešdienas, 18., līdz sestdienai, 21. martam, skanēs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Mūsdienu mūzikas festivāls "deciBels", kurā piedalīsies mākslinieki no vairāk nekā desmit valstīm un notiks četri vērienīgi koncerti. Trešdien, 18. martā, festivālu atklās ekstravagantā mūziķu apvienība SMASH.duo (Vācija), kas savos koncertos savieno klasiskās, elektroniskās, džeza un popmūzikas elementus. Skanēs arī divu JVLMA kompozīcijas studentu – Dāvja Krista Baloža un Dāvja Vilka – īpaši SMASH.duo sacerēti jaundarbi.
19. martā koncertā "Hammond, Big Band & Jazz" Rīgas cirkā izskanēs unikāla džeza mūzikas programma, kuras centrā – leģendārās "Hammond" ērģeles un starptautiska bigbenda monumentālā skaņa. Solists – zviedru ērģelnieks Andreass Hellkvists, savukārt JVLMA bigbendam diriģenta Dāvja Jurkas vadībā pievienosies studenti no Baltijas, Skandināvijas un Itālijas mūzikas augstskolām. 20. martā JVLMA Lielajā zālē uzstāsies Latvijas Radio koris ar Kasparu Putniņu pie diriģenta pults. Šoreiz kora balss skanējumu neikdienišķākā formātā piecu Eiropas jauno komponistu pasaules pirmatskaņojumos paplašinās elektronikas klātbūtne. Noslēgumā, 21. martā, JVLMA Lielajā zālē – beļģu laikmetīgās mūzikas ansambļa "Fractales" koncerts. Festivāla mākslinieciskā vadītāja – Anna Fišere.
Latviešu attiecību stāsti
Piektdien, 20. martā, Valmieras teātra Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvos Ances Muižnieces luga "Tu būsi mana!" Jāņa Znotiņa režijā. Radošās komandas iedvesmas avots ir pirmais feminismā sakņotais kino pētījums Latvijas kultūras vēsturē – Ingas Pērkones monogrāfija "Es varu tikai mīlēt…". Skatītājs varēs sekot latviešu filmu – "Purva bridējs", "Pie bagātās kundzes", "Pūt, vējiņi!", "Ezera sonāte", "Teātris", "Likteņdzirnas" un citu – tēliem, kas pārtaps cits citā, piedzīvojot pavisam dažādus vai neparasti līdzīgus attiecību modeļus un likteņa pavērsienus.
Manierīgais "Runcis Zābakos"
Piektdien, 20. martā, Dailes teātrī skatuves dzīvi sāks režisora Mārtiņa Meiera iestudētā izrāde "Runcis Zābakos", kas veidota pēc Dž. F. Straparolas un Š. Pero darbu motīviem. Reiz kādā omulīgā vakarā kopā sanāk bariņš draugu. Svinību iemesls? Kaķa dzimšanas diena! Un kā gan labāk svinēt manierīgo pūkaini, ja ne stāstot pasaku, kurā tas spēlē galveno lomu? Kā no nekā uzburt kaut ko? Kā kopā stāstīt pasaku? Kurš vairs atceras, kā tur bija? Lomās: Sintija Ceplauska vai Daniela Muižniece, Lielās mūzikas balvas laureāts labākā jaunā mākslinieka kategorijā Eduards Rediko, Katrīna Altenburga vai Justīne Skutāne, Ralfs Puzāns u. c.
