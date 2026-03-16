Vidējo ātrumu mērīs bez verifikācijas

Vēl februāra beigās uz Latvijas autoceļiem parādījās vairāki jauni vidējā braukšanas ātruma kontroles posmi.
Vienlaikus valdība lēmusi ar šo gadu atteikties no prasības par vidējā ātruma kontroles sistēmu ikgadējās pārbaudes jeb verifikācijas.
Pamatojot šādu lēmumu, Satiksmes ministrijā uzsver efektivitāti un līdzekļu ietaupījumu. Bet vai autovadītāji varēs tikpat droši paļauties uz vidējā ātruma mērījumu precizitāti?
Latvijas ceļu tīklā vidējā ātruma kontrole kļūst arvien ierastāka. Līdzšinējiem 16 kontroles posmiem februāra pēdējā nedēļā pievienojās trīs jaunas vietas – vienā posmā uz Tallinas un divos posmos uz Liepājas šosejas. Iekārtas kontrolē vidējo braukšanas ātrumu, OCTA, tehnisko apskati un autoceļu lietošanas nodevas samaksu, – informē vidējā ātruma mērīšanas sistēmu uzturētājs VSIA "Latvijas valsts ceļi" ("LVC"). Līdz šā gada maijam uz Latvijas autoceļiem vidējā braukšanas ātruma kontrole tiks ieviesta vēl 14 posmos.
Ietaupījums – 75 000 eiro
Vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma ir automātiska mērīšanas sistēma, kas veic ātruma mērījumu, balstoties uz noteikta ceļa posma nobraukšanai patērēto laiku. Posma sākumā un beigās ir uzstādīts aprīkojums, kas fiksē laiku, kad transporta līdzeklis iebrauc ceļa posmā un izbrauc no tā, un aprēķina vidējo ātrumu, ar kādu šis posms ir šķērsots. Ja sistēmas reģistrētais transportlīdzekļa vidējais ātrums ir lielāks par šajā posmā maksimāli atļauto, tā īpašnieks saņems sodu. Sistēma kontrolē arī OCTA, tehnisko apskati un autoceļu lietošanas nodevas samaksu.
Latvijā pirmais vidējā braukšanas ātruma kontroles posms sāka darboties 2023. gada augustā uz Rīgas apvedceļa (A5) posmā no Stūnīšiem līdz Jaunmārupei. Pirmo 16 sistēmu uzstādīšanu un uzturēšanu veica PS "Fima Group" par 1,3 miljoniem eiro. Šogad 17 jaunu ceļu posmu aprīkošana ar vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēmām izmaksās gandrīz divus miljonus eiro, iekārtas uzstāda un to uzturēšanu piecus gadus nodrošinās SIA "Reck". Līdzekļi tiek ņemti no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja.
Ar grozījumiem vairākos Ministru kabineta noteikumos no šā gada vidējā ātruma kontroles sistēmas vairs netiek pakļautas valsts metroloģiskajai kontrolei jeb ikgadējai atkārtotai verifikācijai.
Šādam lēmumam ir savs ekonomiskais pamatojums. Proti, viena posma verificēšana "LVC" izmaksājusi aptuveni 1500 līdz 1800 eiro gadā bez PVN. Pieņemot, ka tuvākajos gados kopējais posmu skaits sasniegs 50, ikgadējās verifikācijas izmaksas valstij sasniegtu aptuveni 75 000 eiro. Turklāt atteikšanās no šīs procedūras ļaušot mazināt administratīvo slogu gan "LVC", gan Valsts policijai.
Atņemts "mērīšanas līdzekļa" statuss
Bet kā ar iespējamām nobīdēm ātruma mērījumos un datu uzticamību, atsakoties no sistēmas verifikācijas? "LVC" pārstāve Anna Kononova sacīja, ka uzņēmums nekomentēs šo jautājumu, norādot, ka iniciatīva par atteikšanos no sistēmu verifikācijas nāk no Satiksmes ministrijas (SM). Ministrijā skaidro, ka ar šo soli uzticamība vidējā ātruma kontroles sistēmu mērījumiem nemazinās, jo šīs sistēmas pēc savas būtības neesot klasiskas mērīšanas ierīces. Tās nereģistrē momentāno ātrumu, bet gan precīzu laiku punktā A un punktā B. Tāpēc no 2026. gada tās tiek juridiski klasificētas kā "tehniskie līdzekļi", nevis "mērīšanas līdzekļi".
"Videokameras, ko izmanto vidējā braukšanas ātruma kontrolē, neveic mērīšanas procesu, tās reģistrē precīzu laiku, kad transportlīdzeklis atrodas ceļa posma kontroles vietā (punktā A un punktā B) un datus nodod IT sistēmai. Sistēmā ir ievadīts posma attālums un, ņemot vērā videokamerā fiksētos laikus, tiek aprēķināts vidējais ātrums, ar kādu transportlīdzeklis izbraucis posmu. Videokameras, kas ir uzstādītas, kontroles posmā veic laika sinhronizāciju ar vismaz diviem neatkarīgiem laika avotiem un to dara ne retāk kā reizi stundā, kas nodrošina atbilstošu laika precizitāti. Iekārtu pašdiagnostika realizējas vairākos posmos: ar laika pārbaudi un pārbaudi uz kameru novirzi. Sistēmas kalpošanas laiks neietekmē tās precizitāti," skaidro SM pārstāve Baiba Gulbe. Tātad vidējā ātruma kontroles sistēmās ir iestrādāti vairāki drošības mehānismi. Pirmkārt, sistēmas ir aprīkotas ar pašdiagnostiku, kas reālajā laikā pārbauda kameru novirzes un citus parametrus. Otrkārt, kameru laiks tiek sinhronizēts ar vismaz diviem neatkarīgiem precīza laika avotiem ne retāk kā reizi stundā, nodrošinot augstu precizitāti. Treškārt, mērījuma precizitāti neietekmē iekārtu dabīgā novecošanās, jo tiek fiksēts laiks, nevis tiešs fizisks lielums.