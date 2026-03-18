Šovakar, 18. martā, koncertzālē "Ulbrokas pērle" pirmatskaņojumu piedzīvos pianista Andreja Osokina jaunā koncertprogramma "Klaviermūzikas kods".
Tā atklās četru Eiropas mūzikas vēstures stūrakmeņu – Ludviga van Bēthovena, Franča Šūberta, Friderika Šopēna un Morisa Ravela – unikālos rokrakstus un klaviermūzikas ārkārtīgi lielo daudzveidību, neizsmeļamo skaņu krāsu bagātību un smalkumu. Programmas koncerti notiks arī 16. maijā ZEIT radošajā kvartālā "Līgatne" un 23. maijā kultūrtelpā "Akustika" Valmierā.
Paralēli izskanēs arī sadarbības projekti ar izciliem mūziķiem: mecosoprānu Ievu Paršu, soprānu Brigitu Reisoni un "Kremerata Lettonica" stīgu trio māksliniekiem – vijolnieci Madaru Pētersoni, altisti Jevgēniju Frolovu un čellistu Pēteri Čirkši. Lielajā Piektdienā Andreja Osokina un mecosoprāna Ievas Paršas koncertprogrammā "Vēl vienu mirdzošu dienu" laicīgā un garīgā mūzika saplūdīs vienotā meditācijā par cilvēka iekšējo ceļu no ciešanām uz gaismu. Līdzās Johana Sebastiāna Baha un Franča Šūberta sakrālajām lappusēm, latviešu komponistu Jāzepa Mediņa, Emīla Dārziņa un Emiļa Melngaiļa garīgajam mantojumam īpaša vieta tiks atvēlēta šā gada jubilāriem – Aivaram Kalējam (75), Imantam Zemzarim (75), Pēterim Vaskam (80) un Paulam Dambim (90). Koncerts notiks 3. aprīlī kultūras pilī "Ziemeļblāzma" Rīgā.
Lieldienu laikā, 4. aprīlī, Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē koncertā "Vientuļais eņģelis" Andrejs Osokins ar "Kremerata Lettonica" stīgu trio mūziķiem Madaru Pētersoni (vijole), Jevgēniju Frolovu (alts) un Pēteri Čirkši (čells) atskaņos dziļi emocionālu kamermūziku, kā arī speciāli iestudētu komponista Jēkaba Jančevska darbu.
Pavasaris noslēgsies ar koncertprogrammas "Cantabilis" koncertiem, kuros Andrejs Osokins ar soprānu Brigitu Reisoni liks iemirdzēties divām mūzikas pasaulēm – itāļu operas liesmojošajai kaislībai un latviešu komponistu radītajai smalkajai un liriskajai melanholijai. Programma skanēs 3. maijā Apes Kultūras centrā un 28. maijā Veselavas muižā.
