Svētdienas vakarā notikušās un aizvadītās kino sezonas noslēdzošās ceremonijas laikā kārtējo reizi apstiprinājās Amerikas Kinoakadēmijas biedru konservatīvisms. Par spīti tam, ka Raiena Kūglera vampīru trilleris "Grēcinieki" "Oskaru" vēsturē iegājis ar rekordlielu skaitu nomināciju – 16! –, tās komanda mājās pārnesa vien četras balvas, savukārt Pola Tomasa Andersona drāma "Cīņa pēc cīņas", kas varēja lepoties ar 13 nominācijām, vēsturē nu ierakstīta ar sešām balvām, tostarp kā labākajai filmai, par režiju un adaptēto scenāriju.
Jau 98. Amerikas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija notika 15. marta vakarā, kā pēdējos gados ierasts – Losandželosas "Dolby Theatre", ne tikai izvērtējot pērnā kino gada filmu ražu, bet arī pievēršot milzu uzmanību sarkanajam paklājam ar tā zvaigznēm un viņu tērpiem un rotām. Jau otro gadu pēc kārtas ceremonijas vadītāja loma bija uzticēta komiķim Konoram O`Braienam, un balvas tika pasniegtas 24 kategorijās, no kurām viena – par aktieratlasi – tika pievienota šogad.
Jau 16. novembrī tika pasniegtas "Governors Awards", kas kopš 2009. gada apvieno balvas, ko pasniedz par mūža ieguldījumu, tas ir, Amerikas Kinoakadēmijas "Oskaru" par mūža ieguldījumu, Džīna Heršolta vārdā nodēvēto balvu un producenta Ērvina Tālberga vārdā nodēvēto balvu. Kinoakadēmijas goda "Oskarus" saņēma producents un aktieris Toms Krūzs, horeogrāfe un aktrise Debija Allena un kinomākslinieks Vinns Tomass, un Džīna Heršolta balvu – dziedātāja un aktrise Dollija Pārtone. Amerikas Kinoakadēmijas zinātniskās un tehniskās balvas pasniegs 28. aprīlī, un svinīgā ceremonija notiks Akadēmijas muzejā Losandželosā.
Pola Tomasa Andersona drāma "Cīņa pēc cīņas" ieguva sešas balvas: labākā filma, režisors un adaptētais scenārijs, montāža un aktieratlase, kā arī labākais otrā plāna aktieris. Šajā kategorijā Amerikas Kinoakadēmijas biedri lēmuši par labu Šonam Penam, kurš gan uz ceremoniju nebija ieradies, taču savā grāmatplauktā nu varēs ielikt jau trešo "Oskaru" (kā labākais aktieris viņš saņēmis zeltītās statuetes par lomām filmās "Noslēpumu upe" (2003) un "Milks" (2008)).
Raiena Kūglera šausmu filmai "Grēcinieki", kam saskaņā ar "imdb.com" statistiku jau ir 318 balvas, kā arī 491 nominācija, Amerikas Kinoakadēmijas biedru balsojums bija labvēlīgs tikai četrās kategorijās: R. Kūglers atzīts par labākā oriģinālscenārija autoru, un Maikls B. Džordans – labāko aktieri. Savā pateicības runā viņš atsaucās uz statistiku, pieminot kolēģus, ar kuriem viņu vieno ne tikai saņemtais apbalvojums, bet arī ādas krāsa: Sidniju Puatjē, Denzelu Vašingtonu, Džeimiju Foksu, Forestu Vaitakeru un Vilu Smitu, kā arī Halli Beriju, kura bija pirmā afroamerikāniete, ko Amerikas Kinoakadēmija apbalvoja kā labāko aktrisi. No "Grēcinieku" komandas balvas saņēma arī Ludvigs Gorsansons par mūziku un Autumna Duralda Arkapava, kura ir pirmā sieviete, kura apbalvota kā labākā operatore. Ar trīs statuetēm mājup devās Giljermo del Toro filmas "Frankenšteins" komandas pārstāvji: grima meistari un frizieri, kostīmmākslinieki un kinomākslinieki.
Par labāko aktrisi tika atzīta Džesija Baklija, kura drāmā "Hamnets" nospēlēja Viljama Šekspīra sievas lomu un kura pateicības runas laikā ne vien izplūda sirsnīgos smieklos, bet arī pateicās saviem vecākiem, ka viņi saviem bērniem iemācījuši sapņot. Balvu kā labākā otrā plāna aktrise saņēma Eimija Madigana par darbu filmā "Ieroči", ko uzņēmis Zahs Kregers ar Džošu Brolinu, Džūliju Gārneri, Aldenu Ērenreihu galvenajās lomās. Aktrise pirmoreiz "Oskaram" bija nominēta 1986. gadā.
Par labāko animācijas filmu Amerikas Kinoakadēmija atzina "Kpop Demon Hunters", kurā dzirdamā dziesma "Golden" triumfēja kategorijā "Labākā dziesma". Kā daudzi prognozēja, labākās ārzemju filmas balva nonāca Joahima Trīra rokās – viņa filma "Sentimentāla vērtība" jau kopš Kannu kinofestivāla saņēmusi pulka balvu un pavisam bija nominēta deviņiem "Oskariem", turklāt ir pirmā norvēģu filma, kas oskarota šajā kategorijā. Pateicības runā, ko apzīmogoja apmulsums, Trīrs pieticīgi bilda, ka ir tikai "kino veidotājs no Norvēģijas". Par labāko pilnmetrāžas dokumentālo filmu atzina "Nekas kungs pret Putinu", ko nupat izrādīja Starptautiskajā dokumentālo filmu festivālā "ArtDocFest/Riga".
Kā ierasts, Amerikas Kinoakadēmija godināja leģendas, kuras devušās mūžībā – viņu vidū ir Roberts Redfords, Robs Rainers, Daiena Kītone un Ketrīna O`Hāra –, bet reitingus palīdzēja noturēt arī zvaigžņotais ceremonijā iesaistīto aktieru un citu slavenību pulks. Viņu vidū bija gan iepriekšējo gadu laureāti, gan Anna Vintūra un Džimmijs Kimmerls, gan amerikāņu popkultūrai piederīgu filmu komandas.
