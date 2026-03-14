"Lepojos, jo Latvija var!" Saruna ar aktrisi Leonardu Ķesteri-Kļaviņu

Pagājušajā nedēļā Nacionālo kinobalvu "Lielais Kristaps" kā labākā aktrise otrā plāna lomā saņēma Leonarda Ķestere-Kļaviņa – par lomu režisores Alises Zariņas spēlfilmā "Nospiedumi", kas pašlaik apceļo Latvijas kinoteātrus.
"Lielo Kristapu" kā labākais aktieris otrā plāna lomā par darbu šajā filmā ieguva arī Gatis Maliks un Armands Začs – kā labākais montāžas režisors.
"Kultūrzīmes" sarunai aicināja Leonardu Ķesteri-Kļaviņu, kura līdztekus kinoprojektiem ir arī Turaidas muzejrezervāta Attīstības un komunikācijas departamenta vadītāja. Aktrise bijusi pasniedzēja Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA), strādājusi par Kultūras ministres padomnieci, vadījusi Latvijas valsts simtgades Starptautisko programmu, bijusi producente Latvijas un Francijas festivāliem "Pārsteidzošā Latvija" un "Francijas pavasaris" un vēl citiem mūsu valstī nozīmīgiem kultūras pasākumiem.
"Nospiedumi" ir režisores Alises Zariņas otrā spēlfilma. Vai jūsu aktrises pieredzes gadu laikā kino uzņemšanā var novērot daudz izmaiņu?
L. Ķestere-Kļaviņa: Tas tiesa, kā cilvēks ar pieredzi tiešām varu salīdzināt, tāpēc varu teikt, ka LKA Nacionālā filmu skola neapšaubāmi ir ļoti laba mācību vieta, kas dod zināšanas un prasmes lieliem uzdevumiem filmu veidošanā. Manuprāt, Alise Zariņa ir pārņēmusi labākās latviešu kino tradīcijas, visa filmēšanas grupa strādāja ārkārtīgi profesionāli, turklāt paldies jāsaka arī producentei Alisei Rogulei un studijai "Mima Films", kas ārkārtīgi precīzi ikdienas darbā ievēroja kino producēšanas rakstītos un arī nerakstītos likumus.
Tiesa, ārvalstu kompānijās noris vēl nežēlīgāks filmēšanas darbs, skaidri apzinoties, ka laiks ir nauda, bet viņiem naudas ir daudz, bet mums – maz. Mūsu aktieru aizņemtības dēļ iespēja piedalīties filmēšanas dienās ir ierobežota, līdz ar to arī Latvijā "laiks ir nauda" kļuvis par vienu no mobilizējošajiem faktoriem.
Kas, domājot par Latvijas kultūru, jūs dara lepnu? Kas mūs visus var darīt lepnus?
Mani dara lepnu mūzika un māksla, ar to esam nepārspējami. Protams, arī daba, bet daba jau nav mūsu radīta. Šobrīd esmu sērās par laba drauga – diriģenta Imanta Rešņa – aiziešanu. Viņš bija viens no tiem, kas kaldinājis šo lepnumu – ilgus gadus vadīja Liepājas simfonisko orķestri, uzsāka Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu (sākotnēji – pianisma festivāls). Imants Resnis bija tēvs Liepājas lielās akustiskās koncertzāles "Lielais dzintars" projektam, viņš sadarbojās ar daudziem Baltijas jūras reģiona valstu un pasaules simfoniskajiem orķestriem. Svinot Latvijas valsts 90 gadus, viņš kopā ar komandu īstenoja Gustava Mālera Astotās simfonijas, sauktas par "Tūkstošu simfoniju", atskaņojumu Latvijas simfoniskajiem orķestriem un astoņiem koriem "Arēnā Rīga". Katrā sarunā ar diriģentu viņš spēja aizraut un iedvesmot, strādāt un domāt pasaules līmenī. Tajā pašā laikā Imants bija arī kārtīgs latvietis, kam Latvijas valsts un tauta ir vērtība.
Esmu lepna par mūsu brīnišķīgajiem operas solistiem, par izcilajiem pianistiem. Protams, par vijolniekiem – Vinetu Sareiku, Kristīni Balanas un viņas brāli Robertu Balanas, Magdalēnu Geku, Elīnu Bukšu, Daniilu Bulajevu, mūsu brīnišķīgajiem čellistiem – Kristīni Blaumani, Magdalēnu Cepli, Margaritu Balanas, diemžēl arī mūžības ceļos aizsaukto Martu Sudrabu. Esmu gandarīta arī par kora mūziku, kas mūs daudzina pasaulē, par mūsu diriģentiem. Arī par jaunāko paaudzi – man ārkārtīgi patīk viss, ko dara Matīss Žilinskis, grupa "DaGamba" un Emīlija – katrs savā nozarē ir pasaules līmeņa mākslinieks.
Turpinot par vizuālo mākslu, joprojām priecājos, cik brīnišķīgi turpinās mākslas saites, kuras 21. gadsimta sākumā aizsākās ar Latvijas festivālu Francijā "Pārsteidzošā Latvija" (2005) un Francijas festivālu Latvijā "Francijas pavasaris" (2007). Mūsu kolekcijas, gan vecmeistari, gan laikmetīgie mākslinieki, pasaulē ir pieprasīti, turklāt nozīmīgas izstādes notiek Parīzes Orsē vai Bordo muzejos, arī Baltijas valstīs, Polijā, Vācijā, Beļģijā, ziemeļvalstīs, Francijā, Itālijā, Indijā, Filipīnās un citviet pasaulē.