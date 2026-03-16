Man no seniem laikiem iespiedies atmiņā, ka Aspazija bija vecāka par Raini. Kad šogad visās malās sāka parādīties ziņa, ka mēs atzīmējam “Raiņa un Aspazijas 150. jubileju”, respektīvi, viņi ir viena vecuma, sāku par to interesēties. Profesora Arvēda Švābes Zviedrijā 1951. gadā izdotajā enciklopēdijā rakstīts, ka Aspazija dzimusi 1868. gada 16. martā. Tāda pati informācija parādās Latvijas PSR Mazajā enciklopēdijā, kas izdota 1967. gadā.
Raksta pirmpublikācija "Latvijas Avīzē" 2015. gadā.
Man tie likās ticami avoti. Tomēr meklēju un interesējos tālāk. Atklāju, ka 20. gs. 70. gadu sākumā Saulcerīte Viese atradusi informāciju par Raiņa un Aspazijas laulībām, kas notikušas 1897. gadā. Dokumentā cita starpā minēts, ka “abi ir 32 gadus veci”, tātad dzimuši vienā gadā. Kam var ticēt? Nāk prātā Aspazijas dzejoļa rindas “Trīsreiz mirt nav par daudz, lai vienreiz dzimtu”. Bet varbūt vajadzētu teikt: “Trīsreiz dzimt nav par daudz, lai vienreiz mirtu.” Ar cieņu Māra Celle, “Latvijas Avīzes” ilggadēja lasītāja Rīgā.
Sazinājos ar Raiņa un Aspazijas muzeja vecāko ekspertu filoloģijas doktoru Jāni Zālīti. Viņš apstiprināja: ne tikai Arveda Švābes “Latvju enciklopēdija” Zviedrijā un “Latvijas PSR Mazā enciklopēdija” dzimtenē, bet gandrīz visas enciklopēdijas, literatūras vēstures, mācību grāmatas, zinātniskas apceres līdz 1969. gadam dzejnieces Aspazijas dzimšanas laiku datē ar 1868. gada 16. martu.
“1868. gada marta 4. d.”, t. i., 1868. gada 16. marts pēc jaunā stila – tā norādīts pirmajā publicētajā Aspazijas biogrāfijā “Saimnieču un zelteņu kalendārā 1895. gadam”, ko, pēc pašas jaunās dramaturģes sniegtajām ziņām, sagatavojis kalendāra sastādītājs Āronu Matīss. Bet to, ka “Daukšu” saimnieka Dāvja un viņa sievas Grietas (Margrietas) meita Johanna Emīlija Lizete patiesībā dzimusi 1865. gada 4. (16.) martā, no ieraksta Zaļās draudzes baznīcas grāmatā savulaik konstatēja Saulcerīte Viese. Šis fakts gan vēl kādu laiku tika paturēts noslēpumā, lai “nezaudētu pamatu” dzejnieces simtgades svinībām 1968. gadā, – par to sīkāk varam izlasīt S. Vieses grāmatā “Mūžīgie spārni” un citās viņas publikācijās.
Bieži uzdots jautājums: vai Rainis zināja Aspazijas patieso dzimšanas gadu? Acīmredzami jā.
Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuvē atrodama 1898. gada 17. janvārī Jelgavas pilsētas draudzes mācītāja Jāņa Reinharda izsniegtā izziņa par Rīgā 1897. gada 21. decembrī (pēc vecā stila) mācītāja Kārļa Kellera reģistrēto Raiņa un Aspazijas laulību. Apliecībā abiem norādīts vienāds vecums – “32 gadi”, tātad abi dzimuši 1865. gadā.
Jānis Zālītis uzsver, ka Aspazijai bijuši ne tikai šeit minētie, bet pat vairāki dzimšanas gada varianti. Tāpat dzejniece pati ne reizi vien apšaubījusi arī savu dzimšanas datumu – 16. martu. Tā 1928. gada martā, kad tiek atzīmēta viņas 60 (faktiski – 63) gadu jubileja, laikrakstu intervijās Aspazija ne tikai aizrāda uz dažādām faktiskām nepareizībām viņas biogrāfijā, bet arī pavēsta, ka viņas dzimšanas diena ir 17. marts. Šo datumu apliecina Aspazijas dokumenti, sākot ar 1920. gadā izdoto pasi. Arī turpmāk pasēs kā dzimšanas datums tiek minēts 17. marts.
Kāpēc Aspazija tā rīkojusies, tieša skaidrojuma nav. Jānis Zālītis stāsta, ka līdzīgi rīkojušās arī citas ar radošu darbību saistītas personības. Tā, piemēram, rakstniece Alija Baumane (1891 – 1941) bija uzdevusies par astoņiem gadiem jaunāka, ko 1930. gadā atklāja, un viņai par dokumentu viltošanu nācās samaksāt sodanaudu. Andrejam Upītim literatūras enciklopēdijās īsti precīzs nav ne viņa dzimšanas, ne nāves datums.
