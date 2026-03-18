#dzejnieki

"Ļoti daudzi dzejoļi ir nenotikušas sarunas". Saruna ar dzejnieci Kristiānu Šuksti

Jūlija Dibovska / Latvijas Avīze
2026. gada 18. marts, 11:00
Kristiāna Šuksta: "Galvenais iemesls, kāpēc es rakstu, ir tas, ka ikdienā neprotu sarunvalodu lietot pietiekami precīzi, lai justos saprasta."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Jaunā dzejniece Kristiāna Šuksta teic: "Galu galā šis dzejoļu krājums ir ārkārtīgi personīgs, principā tapis vairāk nekā desmit gadu garumā."

Kristiāna Šuksta ir kultūras pasākumu producente un dzejniece. Dzimusi un augusi Rīgā, bet ar saknēm Sēlijā. Studējusi Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) audiovizuālās mākslas nodaļā, filmu režijas specialitātē, ko absolvēja 2019. gadā ar īsfilmu "Apgaismība". Kopš 2020. gada organizē dažādus literatūras un mākslas projektus kā neatkarīgā producente, kā arī dažādu organizāciju (Latvijas Rakstnieku savienība, Latvijas Performances mākslas centrs, biedrība "Sansusī" u. c.) ietvaros.

2025. gada nogalē izdevniecība "Latvijas Mediji" ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu ir laidusi klajā Kristiānas debijas krājumu dzejā – "Aukas" (redaktori Aivars Eipurs un Elīna Kokareviča, māksliniece Anete Krūmiņa).

Ceļš līdz krājuma nosaukumam nav bijis vienkāršs. Varbūt tu vēlies pastāstīt, kāds bija pirmais nosaukums un kāpēc? Un kā mēs nonācām pie otrā?

K. Šuksta: Nosaukumi nekad nav bijusi mana stiprā puse, tāpēc sākotnēji piegāju šim procesam ļoti pragmatiski – šķīru cauri visiem krājuma dzejoļiem un pasvītroju frāzes vai vārdus, kas potenciāli varētu derēt. Krājuma pirmais iecerētais nosaukums – "Vainas" – bija daļa no frāzes "vainas apziņa" vienā īsprozas gabaliņā, kas līdz pēdējam krājuma variantam nemaz neizdzīvoja. Redaktoram Aivaram Eipuram patika šī ideja, un man pašai šķita, ka tas kopsavelk visu sāpīgo un nedrošo, kas šajā krājumā ietverts – gan tā pati nelaimīgā vainas apziņa, kas mani dzīvē pavada biežāk, nekā būtu produktīvi, gan biežais jautājums sev pašai "nu, kas man vainas?". Un galu galā šis dzejoļu krājums ir ārkārtīgi personīgs, kā tas nereti gadās ar debijas krājumiem, un principā ir tapis vairāk nekā desmit gadu garumā, jo vecākais dzejolis ir uzrakstīts 2015. gadā, tā ka varētu teikt, ka tā ir daudzpusīga manu vājību jeb vainu kolekcija.

Tā kā ceļš līdz krājuma izdošanai bija garš un, maigi izsakoties, galīgi ne vienkāršs, iepriekšējais nosaukums it kā simboliski uzsūca katru sāpīgo soli šajā ceļā, kļūstot par tādu kā aizvainojuma manifestāciju. Tāpēc man šķiet likumsakarīgi un skaisti, ka, tikko nolēmām to pārsaukt, tā pēkšņi viss salikās pa plauktiņiem un sāka notikt pats no sevis. Iedvesmu nosaukumam "Aukas" deva kāda lieliska latviešu dzejniece, kura bija tik laipna, lai iepazītos ar manuskriptu pirms nodrukāšanas un dalītos ar savām pārdomām, bet ideju palīdzēja noformulēt projekta vadītāja Jūlija Dibovska. Arī "aukas" patiesībā ir vārds, kas izrauts ārpus konteksta, jo, kā jau, iespējams, uzminēji, nav aizgūts tikai no krājuma ievada. Man personīgi šis nosaukums nozīmē pašnoteikšanos un mēģinājumu rast mieru ar sevi, savu pagātni un citu cilvēku pāridarījumiem, bet man ļoti gribētos, lai katram lasītājam tas nozīmētu kaut ko mazliet citu. Tomēr kopumā "aukas" ir kaut kas aktīvs un attiecīgi uz nākotni vērsts. Līdz ar šo nosaukumu arī esmu gatava sev atzīt, ka krājums nav tikai par manām vājībām, bet arī tīri priecīgām un galvenais – cerīgām lietām manī un manā dzīvē.

Iespējams, mēs varētu beidzot parunāt par to, cik svarīgi ir jaunai dzejniecei un tās izdevējam saņemt atbalstu literatūras finansējumu konkursā. Tas dažreiz ir pat svarīgāk par literāro balvu. Vai tā?

Finansējuma saņemšanu izdošanai es patiešām izjūtu kā literāro balvu! Un man kaut kādā brīdī tas arī kļuva par uzstādījumu: ir jāsaņem finansējums kā (protams, tikai manā galvā eksistējošs) nozares apliecinājums, ka es neesmu šajā laukā nevēlama. Esmu diezgan liela vienpate un nemācēšu komentēt tendenci kopumā, bet piefiksēju, ka cilvēki ārpus nozares ļoti bieži mudināja izdot krājumu par saviem līdzekļiem, bet nozarē – nekad. Un man radās sajūta, ka ne jau tikai finansiālu apsvērumu dēļ. Tomēr es kā autore varu runāt par plašu spektru ieguvumu, izdodot savu (it īpaši – pirmo) grāmatu, bet izdevniecībām šāds finansiālais atbalsts mūsdienu situācijā ir fundamentāls, lai vispār izdotu dzeju, vai ne?

Krājumā jūtama spriedze starp tuvību un atsvešinātību – cilvēki ir klātesoši, bet bieži vien arī grūti sasniedzami. Vai tas atspoguļo tavu personīgo skatījumu uz attiecībām mūsdienās?

Nē, un, ja godīgi, es nemaz tik bieži nesaredzu mūsdienās to atsvešinājumu, par ko bieži tiek runāts. Bet es nestrīdos pretī, domāju, ka man vienkārši ir ļoti paveicies – vismaz manā draugu un paziņu lokā es nemitīgi redzu cilvēkus, kas prot un izmanto izdevības veidot skaistas, dziļas un niansētas attiecības ar citiem. Man šķiet, ka es pati gan to vēl neprotu. Un laikam jau krājums atspoguļo, cik man tas ir svarīgi, un ilustrē centienus to apgūt.

Dažos tekstos parādās ļoti personiski un ģimeniski motīvi, piemēram, vecmammas pieredze un atmiņas. Kā tu izlēmi, kurā brīdī tik personiskas epizodes iekļaut dzejā?

Tas nebija apzināts lēmums, bet drīzāk apzināti mēģināju beigt sevi cenzēt un vienkārši rakstīt par to, kas tajā brīdī ir svarīgi. Ikdienā ļoti cenšos sevi bremzēt, neuzbāzties citiem ar saviem pārdzīvojumiem nevietā, izvēlēties, kuriem cilvēkiem kādos slāņos atklāties. Dzeja un māksla kopumā man ir veids, kā runāt par to, par ko tiešām gribas, reizēm atklātāk, reizēm "pa kluso". Ļoti daudzi dzejoļi ir nenotikušas sarunas, rakstīti konkrētiem cilvēkiem – es pat nezinu, kuri no viņiem to ir "atkoduši" un kuri ne. Es apzinos, ka ģimenes motīvs krājumā parādās īpaši spēcīgi, lai parādītu lasītājiem, no kurienes es nāku, gan burtiski, gan pārnestā nozīmē. Šīs dažādās pieredzes ar ģimenes locekļiem ir mani ietekmējušas spēcīgāk nekā jebkas cits. Un es domāju, ka man neapzināti bija svarīgi arī uzsvērt, cik dažāds veidojums var būt tas, ko mēs saprotam ar vārdu "ģimene".

Man liekas, ka tev iespaidu gūšanai svarīga ir arī ceļošana.

Ceļoju diezgan daudz, bet radošajā darbībā tā ir svarīga ne vairāk, ne mazāk kā jebkura cita dzīves pieredze. Es nemāku nosēdēt mierā, esmu ziņkārīga, reizēm vēlos ilgi, ilgi staigāt, lai pēc stundām ilgas iešanas un blenšanas vienā virzienā varbūt pēkšņi ieraudzītu, kā no zemapziņas iznirst tā viena vēl iepriekš nepiefiksētā doma. Pagājušajā rudenī, piemēram, biju atbraukusi no divu mēnešu dzīvošanās pa Dienvidtiroli, bez konkrēta mērķa klīdu pa Imantu un pārsteigta domāju: bet es taču iekšēji šo izjūtu pilnīgi tāpat kā klīšanu pa Alpiem! Todien noformulēju sev, ka īstam klaiņotājam klaiņošanas ģeogrāfija ir otršķirīga. Bet cits līmenis ir manas attiecības ar dabu, kuras šķetināt sadzīves runā laikam vēl esmu pārāk piesardzīga – tāpēc arī tik daudz dzejoļu ar dabas elementiem. Vispār šā krājuma gatavošanas gaitā esmu nonākusi pie secinājuma, ka galvenais iemesls, kāpēc es rakstu, ir tas, ka ikdienā neprotu sarunvalodu lietot pietiekami precīzi, lai justos saprasta.

Dzeja, lai saprastu autoru. Kādi vēl iemesli lasīt dzeju?

Autors dzeju varbūt raksta tāpēc, lai lasītājs viņu saprastu, bet lasītājam tas vispār nav vajadzīgs! Viņš no krājuma ņem un uzbūvē savu pilnīgi autonomo pasauli. Un tur jau ir tas skaistums, ka abiem šķiet, ka viņi ir baigi nopietni savstarpēji komunicējuši, bet patiesībā var atrasties pilnīgi citās dimensijās; tajā pašā laikā tās ir pilnīgi unikālas attiecības, kādu nav nevienu citu divu cilvēku starpā.

DZEJAS ABC

Jūlija Dibovska, literatūrkritiķe: "Katru reizi, izvēloties, kādus manuskriptus izdot, ņemam vērā autora potenciālu un tādu kā auru. Protams, svarīgas ir arī iespējas gūt finansējumu un izveidot tiešām pievilcīgu grāmatu. Kristiānas gadījumā es jau savulaik pazinu viņas dzejprozu, kuru, cerams, viņa kādreiz apkopos un pierakstīs jaunā grāmatā, bet dzeja likās loģisks pirmais solis. Pat ja izdodam pārsvarā prozu – pacīnīties par vietu dzejas izdošanas laukā ir interesanti."

Anete Krūmiņa, māksliniece: "Dizaina iedvesma radās, lasot manuskriptu un domājot, kā vizuāli atspoguļot tam doto nosaukumu. Virzieni bija vairāki, bet sajūtu līmenī atbilstošākais šķita abstraktas, vējainas kustības motīvs, kas nosacīti ieskicē dabas motīvus, bet izvairās no precizitātes, atstājot vietu interpretācijai un iztēlei."

"aukas".
Foto: Publicitātes

"Kultūrzīmju" grāmatplaukta lasītājiem piedāvājam ieskatīties Kristiānas Šukstas krājuma "aukas" dzejoļos.

 

***

 

es varētu paraudāt

par to ka viļņi liedagā vienaldzīgi krīt

un zvejnieki zāģē laivas

par to ka rīt ir eksāmens

bet parīt laukos balle

es varētu paraudāt

par to ka saule ir vientuļa vecmeita

ar reaktīvās lidmašīnas asti

par to ka vējš ir nespēcīgs

kad pie taustiņiem sēž raimis

es varētu paraudāt

par to ka raud mana māte

parīt vecmammai pēdējā balle

pie jūras latvijā auksti

meitai rīt eksāmens šovakar balle

bet nebūs tik auksti un skumt varēs skaisti

un varētu pat paraudāt

jo pie taustiņiem sēž raimis

 

***

 

nu lūdzu atšķiriet vismaz zvirbuļus no zīlītēm

tās plikšķina spārnus (demonstrēju plikšķinādama acis)

un veļas pa pagalmu kā kurkumā krāsotas lieldienu olas

kā pienenes kas lēnām sāk atvāzt lapas kā mākoņi

kas mēdz atvēzties no saules lēnās dienās

ieņurkojot dziļāk debesīs

pamērcēju pirkstus

vēl auksts

(demonstrēju nomezdama kleitu)

vēl zvirbuļi

 

***

 

bet vai var būt tā ka bailes tikt nosauktai par mauku nav viens vai otrs pagātnē pārsteidzīgi pieņemts lēmums bet visskaidrākā sievišķības izpausme arī mamma visu mūžu baidījās tāpēc iemācījās lietas saukt profilaktiskos antonīmos sakrustot kājas nejauši nenodot kur atrodas dārgākais ko esmu gatava sargāt tik neiemācīja aiztaisīt ausis kad šķēlums kā pretestības veids zem apģērba atveras pašas ādā

 

brīvlaiks

 

daiļas vidusskolnieces dzer tēju

viņas pašķirsies pie pēdējā kioska

ik mājā

tasīšu plaisas sēdēs plauktā muguras salikušas kopā

kā neatgrieztas grāmatas lapas

 

daiļas vidusskolnieces

garām bizēm

dzer tēju

mācās neiemērkt matu galus smaržīgajā ūdenī

ja gribēs būt sievas

ja gribēs būt mākslinieces

ar bizēm zīmēt blāzmu uz tasīšu malām

 

viņas dosies mājās lieliem soļiem

kā ratu riteņiem

klabot cita citai

cik smaga

mugura

 

***

 

katrā pilsētā ir vismaz viens soliņš

uz kura neviens nekad nesēž

ar skatu uz sienu

viens ģimenes godiem rezervēts soliņš

salauzts un nesalabots

apzīmēts soliņš

viena nenocelta stārķa ligzda

viens bērns

kuru apsmej vairāk nekā citus

viens nokavēts saulriets

kad debesis neredz

ka tu uz tām skaties

un izlīst pār pilsētu

lakstīgalu piepogotās asinīs

 

***

 

kamēr nepareizie signāli

meklē pareizos nervu galus

tu it kā kaut ko vēl gaidi

 

ja es zinātu

 

vai tas ir kā krīt nozāģēts koks

vai tā ir kā mitrene kritalā

vai tie ir piecēlušies eņģeļi

kas slauka no drēbēm skaidas

 

es mācētu vadīt savas rokas

kad vakaros pie manis nāk spokoties

aizlūzušo koku gaudas

KONTEKSTS

Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.

Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit

