Dati liecina, ka aug biezpiena un siera ražošanas apjoms Latvijā un aug arī siera patēriņš – proti, paši ražojam, paši ēdam un eksportējam.
Biedrības “Siera klubs” provizoriskie dati liecina, ka 2025. gadā krietni audzis siera un biezpiena rūpnieciskās ražošanas apjoms Latvijā – tas ir palielinājies par 13% jeb 7300 tonnām un sasniedzis jaunu rekordu – 64 tūkstošus tonnu. Labas ziņas ir arī par siera eksportu: 2025. gada provizoriskie dati liecina, ka tas ir palielinājies par 11% svara izteiksmē, bet vērtības izteiksmē pat par 13%. Arī šajā jomā sasniegti jauni rekordi – eksportēti 36,7 tūkstoši tonnu siera 161,6 miljonu eiro vērtībā. Latvijā ražotā siera eksporta vissvarīgākais virziens joprojām ir Vācija, kur nonāk 43% no visa eksportētā siera apjoma, tam seko siera lielvalsts Itālija un Ukraina. Taču lielākais eksporta apjomu pieaugums ir noticis Nīderlandes virzienā, kur eksports pērn pieaudzis par 1582 t. Krietni audzis eksports arī uz Ukrainu, kas saņēmusi par 645 t siera vairāk, un Igauniju, kas pērn nopirkusi par 561 t Latvijā ražotā siera vairāk. Pērn Latvija sieru eksportējusi uz 43 valstīm, bet kopumā pēdējo 16 gadu laikā – Latvijā ražotais siers nonācis 84 pasaules valstīs.
Strauja attīstība ir vērojama biezpiena eksportā, kas pieaudzis par 3724 t jeb vairāk nekā 60% salīdzinājumā ar 2024. gadu. Biezpiena eksports pēc īpatsvara ir kļuvis par otru nozīmīgāko nozares produktu un veido 27% no eksporta apjoma. Nozīmīgākie biezpiena noieta tirgi – Ukraina, Nīderlande un Igaunija.
Siera imports Latvijā arī ir pieaudzis par 5%. Visvairāk siers ievests no Lietuvas – 734 t jeb 11% vairāk nekā 2024. gadā, savukārt Ukrainas siera imports ir samazinājies par 18%, sasniedzot 582 t un joprojām ieņemot 6. vietu jeb 2,3% no kopējā siera importa. Taču kopumā Latvija eksportē krietni vairāk siera nekā importē – kopējais eksporta apjoms ir 36,7 tūkstoši tonnu, bet importa apjoms nedaudz pārsniedz 25 tūkstošus tonnu. Vērts atzīmēt, ka savulaik itin populārā Baltkrievijas siera imports ir samazinājies līdz minimumam – pērn ievestas vien 1,2 tonnas siera, bet 2024. gadā tika ievestas 7,9 tonnas.
Taču pats svarīgākais jautājums ir – vai Latvijas iedzīvotājiem garšo siers? Šķiet, ka garšo, jo pērn katrs Latvijas iedzīvotājs apēdis 24,9 kilogramus siera, un tas ir pieaugums, salīdzinot ar 2024. gadu, kad katrs iedzīvotājs patērēja tikai 24,1 kg siera. Jāatzīmē, ka siera patēriņš Latvijā ir stabili audzis jau kopš 2000. gada – gadsimtu mijā katrs Latvijas iedzīvotājs patērēja 4–6 kg siera gadā, bet 10 gadus vēlāk šis apjoms bija pieaudzis jau līdz 6–7 kg siera gadā, bet 2020. gadā – līdz apmēram 21 kg siera gadā.
