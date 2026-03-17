Šonedēļ Rīgas ūdens atsāk galvaspilsētas ūdensvada tīklu skalošanas sezonu. Pirmie darbi plānoti Brīvības gatvē, bet šomēnes skalošana paredzēta arī Teikā, Grīziņkalnā un Avotos, informē uzņēmums "Rīgas ūdens".
Savukārt aprīlī darbi turpināsies Čiekurkalnā un Brasā. Turpmāk sezonas laikā skalošana plānota arī Mīlgrāvī, Mežaparkā, Purvciemā, Dārzciemā, Skanstē un Andrejsalā. Kopumā 2026. gadā iecerēts izskalot 360 kilometrus ūdensvadu, darbus sākot ar maģistrālajiem cauruļvadiem.
Šīs sezonas skalošanas darbi Rīgā tiks uzsākti jau šodien, 17. martā, un ilgs no 17. līdz 19. martam (ieskaitot). Šajā laikā tiks skalots maģistrālais ūdensvads 4,4 kilometru garā Brīvības gatves posmā no Džutas ielas līdz Juglas kanālam. Darbu laikā īslaicīgi var tikt pārtraukta ūdensapgāde Brīvības gatvē 413, 415, 417, 417A un 427.
Skalošanas laikā iespējama ūdens uzduļķošanās Čiekurkalnā, savukārt pēc darbu pabeigšanas Teikā un Čiekurkalnā ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli padara to bālganā krāsā, taču tas ir absolūti drošs lietošanai un veselībai nekaitīgs.
Profilaktiskās ūdensvadu skalošanas
mērķis ir uzturēt nemainīgi augstu dzeramā ūdens kvalitāti un nodrošināt stabilu ūdensapgādi,
novēršot nogulšņu uzkrāšanos sistēmā. Skalošanas laikā ar paaugstinātu plūsmas spiedienu no cauruļvadiem tiek izskalotas uzkrātās nogulsnes — piemēram, dzelzs un minerālu daļiņas —, kas palīdz samazināt duļķainību, uzlabot ūdens krāsu un garšu.
Rīgas ūdens, balstoties uz pētījumu, kas veikts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, ir izstrādājis ilgtermiņa ūdensvada tīklu skalošanas plānu. Tas ļauj prioritizēt vairāk nekā 1500 kilometru garā ūdensvada tīkla skalošanas secību, paredzot maģistrālo un sadales ūdensvada tīkla posmu skalošanu vismaz reizi piecos gados. Skalošana tiek veikta ar gaiss—ūdens skalošanas tehnoloģiju, darbus sākot no pazemes un virszemes ūdens ieguves vietām un secīgi virzoties uz sadalošajiem ūdensvada tīkliem apkaimēs.
Lai kāpinātu ūdensvada skalošanas apjomus, uzņēmuma rīcībā kopš pērnā gada ir trīs ūdensvadu skalošanas iekārtas. To efektivitāte praksē jau pierādījās pērn — ja iepriekšējos gados ar vienu skalošanas iekārtu tika izskaloti aptuveni 120 km ūdensvadu gadā, tad 2025. gadā apjomi būtiski pieauga — kopumā izskaloti 333,5 km ūdensvada tīklu Bieriņu, Iļģuciema, Bolderājas, Latgales, Dārzciema, Pļavnieku, Purvciema, Mežciema, Dreiliņu, Juglas, Teikas, Berģu un Brekšu apkaimēs.
2026. gada profilaktisko ūdensvada tīklu skalošanas sezonu plānots noslēgt rudenī ar darbiem Rīgas centrā un Vecrīgā, kas varētu notikt oktobrī vai novembrī. Šāds darbu grafiks izvēlēts, lai pēc iespējas mazāk traucētu uzņēmēju darbību tūrisma aktīvākajā periodā.
