Bez meiteņu un mammu asarām par sava puiša vai dēla došanos dienestā, protams, neiztikt, un par to mani pirms došanās uz Ādažu Militāro bāzi jau brīdinājusi Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku sabiedrisko attiecību speciāliste Eva Rešņa. 

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Ivars Bašķis uz dienestu pavada dēlu Mārci Bašķi.
Dienesta brīvprātīgo skaits dubultojies
Valsts aizsardzības dienestu sākuši 1225 jaunieši.
Ivars Bašķis uz dienestu pavada dēlu Mārci Bašķi.
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Ivars Bašķis uz dienestu pavada dēlu Mārci Bašķi.
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Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

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