Vēl ne tik senā pagātnē pieejamo tehnoloģiju jomā priekšstats par Latvijas laukiem bija vienkāršs – lēns internets, slikts mobilais pārklājums un tehnoloģijas, kas atnāk ar vairāku gadu nokavēšanos. Kamēr pilsētās cilvēki runāja par viedajām mājām, attālinātu darbu un digitālajiem pakalpojumiem, laukos joprojām bieži vien nācās meklēt vietu pie loga, kur "ķer zonu".

Jā, vietām tā ir joprojām un pat ne pārāk tālu no lielākām apdzīvotajām vietām. Un tomēr situācija pamazām mainās. Kamēr pilsētā cilvēks ar telefonu pasūta ēdienu, tikmēr Latvijas laukos ar telefonu jau sen tiek kontrolēta apkure, novērošanas kameras un saules paneļu darbība.

Laukos arvien biežāk ir pieejams ātrgaitas internets, 4G un 5G pārklājums, arvien biežāk privātmājās darbojas videonovērošana, attālināti vadāma apkure, saules paneļu monitoringa sistēmas un citas viedās tehnoloģijas. Arī lauksaimniecībā digitālie risinājumi vairs nav eksotika – traktori brauc pēc GPS, fermās strādā sensori, bet meža kameras video spēj nosūtīt tieši uz viedtālruni.

Vai tehnoloģiju plaisa starp pilsētu un laukiem Latvijā samazinās? Un varbūt dažās jomās lauki pat sāk apsteigt pilsētu?

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