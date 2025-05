Bez maksas līdz 750 eiro

Raugoties nākotnē, ar bankomātiem šobrīd ir lielāka skaidrība nekā ar banku filiālēm, jo tiek uzskatīts, ka ar naudas aparātu tīklu jau praktiski viss ir kārtībā. Latvijas Bankas pārstāvis Silakalns: "Attiecībā uz skaidrās naudas pieejamību un bankomātu tīklu – jau pašlaik tas ir optimāls, tāpēc tajā nav plānotas būtiskas pārmaiņas." Pēc LB datiem, jau pašlaik vairāk nekā 99% iedzīvotāju tuvākais bankomāts ir mazāk nekā 20 km attālumā. Līdz ar to, kā to savā atzinumā secinājusi arī Eiropas Centrālā banka (ECB), šīs normas mērķis būtībā ir saglabāt esošo bankomātu tīklu Latvijā, nevis uzlabot piekļuvi skaidrai naudai mazāk apdzīvotās vietās. Kopējais bankomātu skaits Latvijā pašlaik ir ap 860–870.

"Skaidrās naudas pieejamība ir stiprināta likumā no 2025. gada 1. janvāra, bet līdz tam finanšu sektors par to rūpējās ar sadarbības memorandu ar Latvijas Banku,"

piebilst Silakans.

"Ir svarīgi, lai visas dalībvalstis veiktu atbilstošus pasākumus, gādājot, ka kredītiestādes un filiāles, kas darbojas to teritorijā, nodrošina pienācīgu piekļuvi skaidras naudas pakalpojumiem," uzsvērts ECB atzinumā, kurā vērtēts jaunais Latvijas regulējums par banku un to pakalpojumu sasniedzamību reģionos. Jāpiebilst, ka šis ECB prezidentes Kristīnes Lagardas parakstītais dokuments tika saņemts pērnruden pirms jauno prasību pieņemšanas. Vērtējot Latvijas Bankas noteikto slieksni, kas ir vismaz 750 eiro mēnesī, kuru izņemšana no bankomāta bankām jānodrošina bez maksas, ECB aicināja apsvērt, vai nepaaugstināt šo minimālo slieksni, lai nodrošinātu, ka skaidras naudas izmantošana netiek nepamatoti ierobežota. Tomēr Latvijas Banka bezmaksas skaidras naudas izņemšanas limitu nepaaugstināja.

"Bija vairāki apsvērumi minētā limita noteikšanā. Cita starpā tika vērtēti līgumos ar privātajiem klientiem, proti, fiziskām personām noteiktie limiti, ko pašlaik piemēro kredītiestādes, kuras kvalificētas kā nozīmīgas kredītiestādes," skaidro LB pārstāvis Silakalns, piebilstot, ka ņemtas vērā arī minimālās algas, vidējās vecuma pensijas un vidējā bezdarbnieku pabalsta apmērs.

Silakalns: "Latvijas Bankai ir pienākums veikt regulāru prasību pārskatīšanu, un, ja redzēsim, ka tas ir nepieciešams, būs iespējams limitu palielināt. Būtiski arī saprast, ka no ekonomiskā viedokļa bezmaksas pakalpojumi nepastāv, jo faktiski šādu pakalpojumu izmaksas ir jākompensē no citiem ieņēmumiem. Līdz ar to pastāvētu risks, ka kredītiestādes savas papildu izmaksas kompensētu, tās iekļaujot citu finanšu pakalpojumu cenās."

Pie neērtībām pielāgojas

Lai arī banku nozarē uzskata, ka esošais bankomātu tīkls ir gana labs, cilvēki laukos gluži tā nedomā, lai gan pie neērtībām jau lielā mērā ir pielāgojušies.

"Ir traki, jo tuvākais bankomāts mums ir Jaunpiebalgā, un ir ļoti jāplāno, ja vajag izņemt skaidru naudu. Kā tikt? Ja ir mašīna, tad tiec. Ja nav mašīnas, tad jālūdz palīdzība kādam citam. Tas, protams, apgrūtina, un tas nav nekas jauks.

Bet vietējie iedzīvotāji ir pielāgojušies šai situācijai. Ja ir, izmanto, un, ja nav, tad arī neizmanto. Tā arī dzīvojam," situāciju laikrakstam "Dzirkstele" apraksta rancēniete Lāsma Lancmane. Pirms vairākiem gadiem Rankā bijis SEB bankomāts. Savukārt Gulbenē pašlaik darbojas četri bankomāti, bet ārpus pilsētas vienīgais zināmais naudas aparāts atrodas Lizumā. Šī ierobežotā pieejamība var radīt neērtības pagastu iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams veikt skaidras naudas darījumus, bet lauku cilvēki, kuriem nav blakus bankomāta, ir pielāgojušies, secina laikraksts.

Sunākstē pārtikas veikala "Veicis" īpašniece Laima Jaškova laikrakstam "Staburags" stāsta, ka mudina savus pircējus norēķināties ar bankas karti, nevis skaidru naudu, jo tuvākie bankomāti ir tālu – Salā un Viesītē. Ja veikalā uzkrājas skaidra nauda un kontā tās ir mazāk, bet steidzami jānorēķinās ar kādu piegādātāju, vienīgā iespēja ir braukt uz Aizkraukli, kur ir iemaksas bankomāts.