FOTO: Japānas EXPO krāšņi aizvadīta Latvijas Nacionālā diena

Iespēju pašiem pielaikot Latvijas tradicionālos kroņus un vainagus Baltijas paviljonā apmeklētāji aktīvi izmantoja ar interaktīvā foto stenda "Latvia. Try it on!" palīdzību, savukārt roku veiklību puzuru veidošanā lieli un mazi gribētāji labprāt pārbaudīja japānietes un latviešu kultūras pazinējas Akiko Hadas vadībā, kura ir ne tikai sarakstījusi vairākas grāmatas par latviešu tradīcijām, bet ir arī mūsu valsts suvenīru veikaliņa Japānā īpašniece un īstena Latvijas patriote.

Baltijas paviljons raisījis lielu interesi, veicinot kopējo reģiona atpazīstamību - līdz šim nepilna pusotra mēneša laikā tajā viesojies rekordliels apmeklētāju skaits, kas tieši Nacionālās dienas laikā sasniedzis 200 000 apmeklētāju atzīmi.

"EXPO ir lieliska platforma, kuru varam izmantot ne tikai valsts tēla veidošanā, bet arī ekonomisko attiecību nostiprināšanā. Redzam, ka Japāna kā partneris ar līdzīgām vērtībām paver plašas sadarbības iespējas enerģētikā, tehnoloģiju attīstībā, tūrismā un citās jomās, bet kultūra var kalpot kā tilts starp Latviju un Japānu," atzīst LIAA direktore Ieva Jāgere.

Biznesa forums - nozīmīgs stūrakmens investīciju veicināšanā

Nacionālās dienas ietvaros notika arī biznesa forums "Transforming Cities And Mobility Through Innovation & Technology. Humans Powered By Technologies", kurā pulcējās Latvijas un Japānas eksperti, viedokļu līderi un industriju pārstāvji, lai apspriestu sadarbības iespējas, diskutējot par nepieciešamību pēc ilgtspējīgas tehnoloģiskās attīstības, efektīvas mobilitātes un viedās infrastruktūras.

Viens no svarīgākajiem biznesa foruma notikumiem bija sadarbības līguma parakstīšana starp Latvijas uzņēmumu FORTES un Japānas uzņēmumu Ichigo ECO Energy par piecu biomasas koģenerācijas staciju izbūvi Japānā ar kopējo jaudu 3,5 MW elektrības ražošanā un 7MW siltumenerģijas ražošanā. Koģenerācijas stacijās tiks izmantota Latvijā radīta koksnes gazifikācijas tehnoloģija, tāpat uzņēmums FORTES nodrošinās nepieciešamās apmācības un atbalsta infrastruktūru spēkstaciju uzturēšanai un ekspluatācijai 20 gadu periodā.

Nacionālās dienas un foruma laikā Latviju pārstāvēja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kā arī lielākā uzņēmēju delegācija Latvijas vēsturē - ap 90 uzņēmējiem, kuri tikās arī ar tādiem Japānas uzņēmumiem kā Sony, Hitachi, Panasonic, Toshiba, Itochu Corporation, kā arī ar Japānas uzņēmēju asociāciju Keidanren.

Valsts vizīti Japānā organizē Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ciešā sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju un Latvijas vēstniecību Japānā. Tirdzniecības misiju LIAA rīko Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros.

Par "EXPO 2025 Osaka"

"EXPO 2025 Osaka" ir pasaulē nozīmīgākā valsts tēla veidošanas un eksportspējas veicināšanas izstāde, kas risina ne tikai ekonomiskus, bet arī pasaulei nozīmīgus sociālos jautājumus. Izstādē piedalās 160 valstis, 9 starptautiskas organizācijas un plānots, ka to apmeklēs vairāk nekā 28 milj. apmeklētāju no visas pasaules. Izstāde ir vieta, kurā gan apskatīt valstu un reģionu prezentējošu ekspozīciju, gan arī, apvienojot pasaules zināšanas un idejas, radīt jaunas tehnoloģijas un inovācijas globālu problēmu risināšanai. Pamattēma izstādei ir "Nākotnes sabiedrības veidošana mūsu dzīvei" (Designing Future Society for Our Lives), savukārt Baltijas paviljona apakštēma ir "Dzīvību glābšana" (Saving Lives), kura fokusējas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, ievērojot augstus vides standartus. Lai sasniegtu gan valsts tēla atpazīstamības, gan eksportspējas veicināšanas mērķus, papildus Latvijas dalībai "Expo 2025 Osaka" tiek organizēta plaša biznesa programma, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem piedalīties nozaru izstādēs, pasākumos un tirdzniecības misijās Japānā.

Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. LIAA darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā - no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionēt Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.

