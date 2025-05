Latvietis godprātīgi turpina pildīt melno darbu – palīdzēt "Q36.5 Pro Cycling" līderim Tomam Pidkokam un sprinterim Mateo Mosketi.

Abiem gan veicies ne tik labi, kā cerēts. Pidkoks vienā no etapiem bijis trešais, reizi arī ceturtais un piektais, taču kopvērtējumā pirms pēdējiem pieciem posmiem viņš ir otrajā desmitā. Savukārt Mosketi tikai divas reizes spējis iebraukt desmitniekā, abas reizes paliekot tā beigās. Pašam Emīlam ieņemtās vietas izteiksmē labākais līdz šim bijis sestais posms, kurā viņš finiša līniju šķērsoja 18. pozīcijā, taču jāatgādina, ka viņam pienākumi sacensībās ir nevis cīnīties par augstām vietām, bet atbalstīt komandas biedrus. Tieši tāpēc ir tikai loģiski, ka kopvērtējumā Liepiņš meklējams rezultātu listes beigu galā, no līdera Izāka del Toro atpaliekot vairāk par trim stundām.

Vakar dalībnieki veica pirmo no četriem smagiem kalnu etapiem, kas liktenīgs izrādījās vienam no galvenajiem favorītiem Primožam Rogličam. Slovēnis jau pirms tam trīs reizes bija kritis, vakar piedzīvoja ceturto nepatīkamo piezemēšanos, pēc kuras 2023. gada "Giro d’Italia" uzvarētājs izstājās. Tiesa, kopvērtējumā viņš bija tikai desmitais, ar nelielām izredzēm vēl pacīnīties par līdera rozā krekliņu (Itālijas tūrē atšķirībā no "Tour de France" tas nav dzeltenā krāsā). Tā valkātājs kopš devītā posma ir vien 21 gadu vecais meksikānis del Toro. Ja viņš līdera godu nosargās, tā būs pamatīga sensācija, jo "UAE Team Emirates" braucējam šī ir tikai otrā lielā grandtūre karjerā. Uz papēžiem del Toro min divi pieredzējuši buki – brits Simons Jeitss un ekvadorietis Ričards Karapazs, kuri no līdera atpaliek attiecīgi 26 un 31 sekundi. Karapazs vakar parādīja meistarklasi, pēdējā kalnā pirms finiša atspēlējot pusotru minūti. Viņš ir 2019. gada šo sacensību uzvarētājs, un del Toro būs ļoti grūti izturēt viņa uzbrukumus, jo nākamie divi posmi solās būt vēl smagāki. Interesanti, ka del Toro nevienā no 16 aizvadītajiem posmiem nav uzvarējis, taču trīs reizes bijis otrais, ar ko pagaidām pietiek, lai būtu pirmais.

