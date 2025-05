ASV Federālā starptautiskās tirdzniecības tiesa trešdien spriedumā paziņoja, ka prezidents Donalds Tramps ir pārkāpis savas pilnvaras, nosakot lielāko daļu muitas importa tarifu.

Tiesa arī lika republikāņu prezidenta administrācijai desmit dienu laikā šo tarifu darbību apturēt. Jāpiebilst, ka lielākoties šie tarifi jau ir apturēti, Trampa komandai vedot sarunas ar citām valstīm par jauniem tirdzniecības līgumiem. Drīz pēc sprieduma pasludināšanas Trampa administrācija vērsās apelāciju tiesā, un, ļoti iespējams, ka lietas izskatīšana nonāks arī līdz Savienoto Valstu Augstākajai tiesai. Tirdzniecības tiesas spriedums uzskatāms par spēcīgu sitienu Trampa darba kārtībai, kurā redzamu vietu ieņēma tieši tarifu politika, kas izraisījusi viļņošanos finanšu tirgos, kā arī satraukumu ASV tirdzniecības partneros.

Likumā tarifi nav pieminēti

Manhetenā bāzētā tiesa trīs tiesnešu sastāvā vienbalsīgi nobloķēja virkni Trampa izsludināto tarifu, tostarp arī 2. aprīlī, ko Tramps nodēvējis par "atbrīvošanās dienu", ASV tirdzniecības partneriem noteiktos tarifus. Spriedums paredz apturēt 30% muitas nodevas Ķīnai, 25% tarifus dažām precēm, kas importētas no Meksikas un Kanādas, un 10% tarifu vairumam preču, kas tiek importētas ASV. Tiesas spriedums tomēr neattiecas uz 25% tarifu automobiļiem, auto detaļām, tēraudam un alumīnijam, jo šos tarifus regulē cits ASV likums. Tramps 2. aprīlī piemēroja ASV tirdzniecības partneriem ievērojamas muitas nodevas, lai arī jau 9. maijā tās apturēja uz 90 dienām, atstājot spēkā vien 10% "universālo" tarifu vairumam preču, kas tiek ievestas Savienotajās Valstīs. Vašingtona šo 90 dienu laikā bija cerējusi panākt ASV izdevīgas tirdzniecības vienošanās. Tirdzniecības tiesas uzmanības centrā bija nonākusi Trampa pieeja un pamatojums šādu tarifu izsludināšanai. Prezidents tos ieviesa, apejot Kongresu, kas parasti nosaka tarifus importa precēm, un to ieviešanu viņš pamatoja ar Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likumu, kas pieņemts 1977. gadā.

Šis likums ASV prezidentam sniedz pilnvaras reaģēt uz netipiskiem un ārkārtas draudiem, tomēr tajā tarifi vispār nav pieminēti,

norāda telekanāls CNN. Prasību tiesā bija iesniegusi bezpeļņas juridiskā firma "Liberty Justice Center", kas pārstāvēja piecus mazos uzņēmumus, kas importē preces no valstīm, kurām ieviesti tarifi. Šai pašā tiesā vērsušies arī 12 Demokrātu partijas kontrolēti štati, kas apstrīdējuši "pretlikumīgu" nodokļu uzlikšanu amerikāņiem, kas darīts ar tarifu starpniecību.

Netipisks spriedums

ASV Tieslietu ministrija ir paudusi viedokli, ka tarifi ir politikas jautājums, tāpēc tiesām par to spriest nevajadzētu. Trampa komanda uz to norādījusi arī pēc tiesas sprieduma paziņošanas. "Ne jau nevēlētiem tiesnešiem ir jālemj par to, kā pareizi reaģēt uz nacionālo ārkārtējo situāciju," trešdien paziņoja Baltā nama preses pārstāvis Kušs Desajs. Baltā nama personāla vadītāja vietnieks politikas jautājumos Stīvens Millers savos izteikumos bija vēl tiešāks, un platformā "X" rakstīja, ka "tiesu apvērsums ir kļuvis nekontrolējams". Jāpiebilst, ka no trim tiesas tiesnešiem vienu uz šo amatu virzīja tieši Tramps, vēl viens tika iecelts jau republikāņa Ronalda Reigana administrācijas laikā, bet vēl vienu izvirzīja demokrāts Baraks Obama. Trampa administrācijas kritiķi norāda, ka prezidenta īstenotā tarifu politika pārkāpj varas dalīšanas principus. ASV Džordža Meisona Universitātes tiesību profesors Iļja Somins, kurš lietā pārstāvēja prasītājus, vēl aprīlī paziņoja, ka Tramps "sācis lielāko tirdzniecības karu kopš Lielās depresijas laikiem, balstot to likumā, kas tarifus nemaz nepiemin", un šāda pieeja uzskatāma par "antikonstitucionālu likumdevēja varas uzurpēšanu".

Eksperti tikmēr vērš uzmanību uz tiesas sprieduma unikalitāti. "Iepriekšējās lietās, kad prasītāji mēģināja apstrīdēt prezidenta ārkārtējās pilnvaras dažādu likumu ietvaros, prasītāji valdībai vienmēr zaudēja," intervijā CNN norādīja Pītersona Starptautiskās ekonomikas institūta pētnieks Gerijs Hafbauers.

"Prezidentam pietika piesaukt "nacionālo drošību" vai "nacionālo ārkārtējo situāciju". Tie bija burvju vārdi,"

skaidroja eksperts, piebilstot, ka tirdzniecības tiesas trešdienas paziņotais spriedums ir "pārsteidzošs".

Citas iespējas

Apskatnieki norāda, ka Tramps tagad zināmā mērā ir zaudējis ietekmes sviras sarunās ar citām valstīm par tirdzniecības jautājumiem. Tiek pieļauts, ka lielāku uzmanību var nākties veltīt Kongresa vēlmei ieviest jaunus tarifus importa precēm. Trampam tomēr joprojām paliek iespēja noteikt 15% tarifu uz 150 dienām valstīm, ar kurām ASV ir liels tirdzniecības bilances deficīts, kā to paredz 1974. gadā pieņemts likums. Par šo iespēju prezidentam atgādināja arī tirdzniecības tiesa.

Tramps ir skaidrojis, ka tarifi, kurus viņš kā iedarbīgu līdzekli ir piesaucis kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem, palīdzēs atgriezt Savienotajās Valstīs ražošanu, kā arī dos papildu ienākumus budžetā, tā mazinot budžeta deficītu. Prezidents arī cerējis ar tarifu palīdzību panākt ASV izdevīgākas tirdzniecības vienošanās. Tagad savukārt Trampa administrācijai var nākties visu papildu tarifos iekasēto naudu atmaksāt. Aprēķināts, ka aprīlī un maijā ieņēmumi no muitas tarifiem ASV bijuši aptuveni divreiz lielāki nekā līdzīgā laika posmā iepriekš, vēsta raidorganizācija BBC. Kopā šajos divos mēnešos iekasēti apmēram 40 miljardi dolāru.