Francijas Nacionālā sapulce otrdien pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, kas paredz noteiktos gadījumos nedziedināmi slimiem cilvēkiem dot iespēju no dzīves aiziet pašiem.

Ja likums tiks pieņemts, Francija pievienosies virknei citu Rietumeiropas valstu, kurās dažādās formās ir legalizēta asistētā pašnāvība.

Debates vēl turpināsies

Balsojumā no parlamenta apakšpalātas 577 deputātiem asistētās pašnāvības likumprojektu atbalstīja 305, bet pret balsoja 199. Visu parlamentā pārstāvēto frakciju deputātiem Nacionālajā sapulcē bija noteikts brīvais balsojums. Centriskie un kreisie deputāti lielākoties balsoja par prezidenta Emanuela Makrona atbalstīto likumprojektu, bet labējā spārna deputāti balsoja pret. Tagad likumprojekts tiks apspriests parlamenta augšpalātā Senātā, kur vairākumā ir konservatīvie spēki, kas gribēs tajā izdarīt grozījumus. Galavārdu par šo iniciatīvu pēc tam tomēr teiks Nacionālā sapulce. Tiek prognozēts, ka likumprojekts tiks pieņemts, norāda aģentūra "Reuters", vēršot uzmanību uz sabiedriskās domas aptaujām, kurās vairākums Francijas iedzīvotāju šādai iniciatīvai pauž atbalstu.

Makrons asistētās pašnāvības legalizāciju bija apsolījis pirms 2022. gada prezidenta vēlēšanām. Pērn likumprojekta apspriešanu uz laiku apturēja Makrona lēmums atlaist parlamentu un izsludināt pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas, tādējādi Francijā uz laiku iestājās politiskā krīze. Pēc Nacionālās sapulces balsojuma Makrons paziņoja, ka sperts "nozīmīgs solis".

Turpmākā likumprojekta apspriešanas gaita tomēr solās būt diezgan sarežģīta, un asistētās pašnāvības atbalstītāji cer, ka attiecīgais likums spēkā varētu stāties 2027. gadā.

Nacionālā sapulce otrdien atbalstīja arī citu likumprojektu, kas paredz tiesības uz paliatīvo aprūpi. Tiek lēsts, ka 48% cilvēku, kam tā Francijā ir nepieciešama, to nesaņem, vēsta raidorganizācijas BBC.

Nosaka ierobežojumus

Divas nedēļas apspriežot tā dēvēto "dzīves beigu" likumprojektu, deputāti mēģināja rast kopsaucēju par tā parametriem. Gan Francijā, gan citās valstīs, kur notikušas diskusijas par asistētās pašnāvības jautājumiem, šādas iniciatīvas kritiķi uzsver, ka smagi slimi cilvēki izjutīs spiedienu izšķirties par šādu soli, lai nekļūtu par nastu saviem tuviniekiem. Šādu viedokli pauduši arī Francijas reliģiskie līderi. Protesta akcijā pie Nacionālās sapulces sestdien kāda sieviete, kurai ir diagnosticēta Pārkinsona slimība, intervijā BBC parlamenta apspriesto likumprojektu salīdzināja ar "pielādētu pistoli, kas nolikta uz mana naktsgaldiņa". Deputāti spēja vienoties par projektu, kurā noteikts, ka asistētā pašnāvība būs pieejama 18 gadus sasniegušiem Francijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri būs nedziedināmi slimi un cietīs nepanesamas sāpes. Pacientam būs jāspēj pašam izteikt vēlmi šķirties no dzīves un pēc 48 stundu ilga pārdomu perioda šī griba būs jāpauž vēlreiz. Ārsts pēc apspriešanās ar citiem speciālistiem sagādās nāvējošu vielu, kuru pacients varēs uzņemt savā dzīvesvietā, slimnīcā vai pansionātā. Pacients šo vielu uzņems pats, bet gadījumā, ja fiziski to nebūs spējīgs paveikt, šo procedūru varēs veikt kāda cita kvalificēta persona. Jāpiebilst, ka uz psihiskajām un neirodeģeneratīvajām slimībām, piemēram, Alcheimera slimību, šis likumprojekts neattiecas.

Kopumā var vērtēt, ka Francijas likumdevēju noteiktie ierobežojumi ir stingrāki nekā vairākās citās Rietumeiropas valstīs, kur ir legalizēta asistētā pašnāvība, kuru veic pats pacients,

vai arī eitanāzija, kurā nāvējošo vielu ievada mediķis.

Debašu laikā vairāki kreisā spārna deputāti vēlējās likumprojektā paredzēt piekļuvi asistētajai pašnāvībai arī nepilngadīgām personām, kā arī cilvēkiem, kas pirms nonākšanas komā pauduši attiecīgu vēlēšanos. Šādu iespēju parlaments tomēr ir noraidījis. Nav iekļauts arī konservatīvo rosinājums noteikt kriminālatbildību tiem, kas kūdīs uz asistēto pašnāvību. Toties ir paredzēts divu gadu cietumsods personām, kas mēģinās bloķēt cilvēka vēlmi šādā veidā aiziet no dzīves. Veselības aprūpes darbiniekiem tomēr tiek pieļauta iespēja atteikties veikt šādu procedūru. Ja parlaments nespēs pieņemt asistētās pašnāvības likumu, jautājums būtu nododams izlemšanai referendumā, šomēnes brīdināja Makrons.

Došanās uz kaimiņvalstīm

Šobrīd Francijas likums pieļauj tā dēvēto pasīvo eitanāziju, tas ir, mākslīgās dzīvības uzturēšanas pārtraukšanu. Kopš 2016. gada ārstiem ir arī dotas tiesības neglābjami slimiem pacientiem izraisīt dziļu un ilgstošu narkozi. Lai izbeigtu dzīvi, smagi slimie Francijas pilsoņi līdz šim ir devušies uz tām Eiropas valstīm, kur asistētā pašnāvība ir atļauta, tostarp uz Šveici, kurā šāda iespēja ir pieejama jau kopš 1942. gada. Jāpiebilst, ka asistētās pašnāvības likumprojekts, kas ir diezgan līdzīgs Francijā debatētajam, tiek apspriests arī Apvienotās Karalistes parlamentā, kura apakšpalāta pagājušā gada novembrī to atbalstīja sākotnējā lasījumā. Vairākās valstīs, tostarp Kanādā, Nīderlandē un Beļģijā, likums sniedz iespēju šādā ārsta asistētā veidā no dzīves aiziet plašākam cilvēku lokam. Piemēram, Nīderlandē šādā veidā 2023. gadā no dzīves aizgāja 9068 cilvēki, kas ir 5,4% no visiem togad Nīderlandē reģistrētajiem nāves gadījumiem. Tostarp to darījuši arī cilvēki ar psihiskām saslimšanām.