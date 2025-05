Tiesībsargs Juris Jansons 22. maijā neieradās Saeimā uz tiesībsarga gada ziņojuma nolasīšanu, jo esot saslimis. Kopš ceturtdienas šis temats daudz apspriests publiskajā telpā, jo izrādās, ka J. Jansonam prombūtnes bijušas regulāras, tika doti mājieni, ka tas esot alkohola lietošanas dēļ.

Aģentūrai LETA pats Jansons pagājšnedēļ stāstījis, ka Saeimā nav varējis ierasties, jo viņam ir darbnespēja. Viņš kopš ceturtdienas atrodoties slimnīcā kardioloģisku un neiroloģisku problēmu dēļ, kas saistītas ar augstu asinsspiedienu un aritmiju. Tomēr jau trešdien, 21. maijā, viņam bijusi darbnespējas lapa un esot bijis skaidrs, ka veselības problēmu dēļ viņš uz Saeimu ceturtdien nevarēs ierasties, par ko Jansona vietniece nosūtījusi vēstuli parlamenta prezidijam.

Jansons aģentūrai LETA atzina, ka šī nav pirmā reize, kad viņš neierodas uz ziņojuma nolasīšanu – iepriekšējā reize bija 2023. gadā. Tomēr viņš nekomentēja, vai tam bijusi kāda saistība ar citu cilvēku piesaukto pārlieku lielo alkohola lietošanu. "Šo es nekomentēšu, tās būtu baigās spekulācijas kaut ko teikt par to," sacīja tiesībsargs. Tomēr viņš nenoliedza, ka savā dzīvē ir lietojis alkoholu, iespējams, pārāk daudz, un "tas atstāj zināmas konsekvences".

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka darba laikā nav bijušas situācijas, kurās viņam alkohola dēļ būtu trīcējušas rokas vai būtu manāmas kādas citas fiziskas izpausmes.

Iespējams, jautājums par roku trīcēšanu bijis, izmantojot Latvijas Radio žurnālista Aida Tomsona ierakstu platformā "facebook.com" 22. maijā. Publikācijā ar virsrakstu "Kur pazudis tiesībsargs?" A. Tomsons rakstīja: "Nespēju iedomāties redzam tiesībsargu Saeimas tribīnē. Viņš sen publiskajā telpā nav redzēts. "[..] Krustpunktā" studijā viņš pēdējo reizi bija vairāk nekā pirms pāris gadiem, un arī tad viņa iztaujāšana raisīja daudz jautājumu. Pats esmu desmit gadus konkursa žūrijā, ko organizē Tiesībsarga birojs, lai atbalstītu tos, kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti. Pirms pāris gadiem pats tiesībsargs vēl spēja pateikt nelielu runu un pasniegt trīcošām rokām ziedus. Pērn viņa apbalvošanas pasākumā vairs nebija. Tiesībsargs ir slims – tā ir jau ierastā mantra, ko dzirdam it visur. Un man no sirds ir viņu žēl. Slimība ir liela nelaime. Tikai šoreiz ir viens "bet". Varbūt pienācis laiks pateikt, kas ir viņa kaite? Un reizē atbildēt uz runām, kuras jau kādu laiku cirkulē apkārt: vai šo slimību gadījumā nedēvē par atkarību? [..] Es galīgi nealkstu zināt tiesībsarga slimības diagnozi. Bet neformālās sarunās cilvēki no dažādām aprindām teikuši, ka viņš vienkārši pārmēru ir aizrāvies "draudzībā ar zaļo pūķi". Un, ja tā ir alkoholisma nelaime, tad izlikšanās to neredzēt nepalīdzēs. Tad tā ir nelaime visiem. Tiesībsargs saņem no valsts ļoti pieklājīgu algu. Tas būtu ļoti bēdīgi, ja mēs viņam brangi maksājam, lai palīdzētu sevi iznīcināt. Man taču gribas viņam palīdzēt, nevis otrādi. Otrkārt, tas ir ļoti netaisni pret pārējiem birojā strādājošajiem. Es gribu publiski pateikt, ka es ārkārtīgi augstu novērtēju biroja darbinieku veikumu. Viņi velk to vezumu, par kuru nesaņem adekvātu atalgojumu, jo to maksā tam, kas vairs nestrādā. Tas, ka mēs tik ilgi varam iztikt bez biroja vadības, ir milzīgs darbinieku nopelns. Viņiem ļoti, ļoti ir vajadzīgs atbalsts. Visbeidzot, tas ir nepareizi pēc būtības. Cik saprotu, Jurim Jansonam ir izsniegta darbnespējas lapa. To taču viņam izsniedzis, visticamāk, ģimenes ārsts. Cik ilgi tā var slimot? Vai tā varētu būt, ka ārsts palīdz kaut ko piesegt? [..]"

Uz aģentūras LETA jautājumu, vai neplāno pats atkāpties no tiesībsarga amata, Jansons atbildējis: "Es negribētu sasteigt ar nekādiem lēmumiem. Ir kolēģi, kas saka, ka ir jāatkāpjas, bet ir tādi, kas saka – nekādā gadījumā," stāsta Jansons. Viņš pie šī jautājuma atgriezīšoties, kad tiks izrakstīts no slimnīcas. Jansons izteica arī nožēlu par politiķu rīcību, komentējot viņa prombūtni. Jansons uzskata, ka lielākajai daļai no viņiem nemaz nevajadzētu atrasties politikā.

"Viņi faktiski nospārdīja gulošo kājām," teicis Jansons.

Latvijas Televīzija ziņu pārraidē ceturtdien vēstīja, ka Jansona neierašanās uz Saeimas sēdi daudziem deputātiem raisījusi dziļu vilšanos, jo šī neesot pirmā reize, kad viņš neierodas. Vairākas frakcijas uzskata, ka tā ir necieņa, jo tiesībsargs ir atbildīga amatpersona, kuras uzdevums ir informēt Saeimu par cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumiem. Atsevišķi parlamentārieši norādīja, ka būtu jāmeklē kāda izeja, un, iespējams, pat tiesībsarga atbrīvošana no amata, lai arī šāda procedūra ir samērā sarežģīta. Jansona pilnvaru termiņš tiesībsarga amatā beidzas nākamā gada martā.

Piektdien pēc tikšanās ar tiesībsarga vietnieci Inetu Piļāni Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa žurnālistiem teica: "Mēs aicinām tiesībsargu pēc izveseļošanās pašam izvērtēt savas slimības nopietnību un lemt, vai viņš var turpināt darbu, vai nevar." Vienlaikus Mieriņa atgādināja, ka Saeimai ir tiesības lemt par tiesībsarga atbrīvošanu no amata pirms termiņa. I. Piļāne, vaicāta, par situāciju birojā, sacīja, ka birojs ir spējīgs strādāt pilnvērtīgi un tiek pildītas visas likumā noteiktās funkcijas, uzdevumi. LTV "Panorāma" piektdien vēstīja – neoficiāla vienošanās atsevišķu Saeimas frakciju starpā liecina, ka jautājumu par tiesībsarga tālāko atrašanos amatā varētu atrisināt līdz parlamenta sesijas beigām jūnija izskaņā. Ja nesekošot nekāda rīcība no Jansona, tad 34 deputāti apņēmušies rosināt viņa atbrīvošanu.