Pēdējā laikā vairāki politisko notikumu komentētāji ļoti precīzi atgādina, ka vēlēšanu uzvarētājs nebūs tas, kurš vēlēšanu naktī ekrānos būs redzams garākajā stabiņā, kad tiks apkopoti balsojuma rezultāti. Pirmā vieta pēc saņemtajām vēlētāju balsīm dod zināmas priekšrocības, taču visai nosacītas.

Īstais uzvarētājs ir tas, kurš spēj izveidot koalīciju un iegūt tajā dominējošu pozīciju.

Latvijā to visiem politiskā procesa dalībniekiem, vērotājiem un pat vienkārši garāmgājējiem vajadzētu labi zināt. Mums šādas situācijas ir bijušas regulāri jau kopš 90. gadiem. Protams, ne vienmēr, jo dažreiz pirmās vietas ieguvējs tiešām ir uzvarētājs, vismaz tajā brīdī, jo viņam vismaz ir teorētiskas iespējas uzņemties iniciatīvu koalīcijas veidošanā. Taču ir arī reizes, kad visvairāk balsu saņēmušais politiskais spēks uz to var tikai noraudzīties no malas, jo pārējiem viņš kā partneris nav pieņemams. Laikā no 2011. līdz 2022. gadam Saeimas vēlēšanās garantēti pirmā vieta tika "Saskaņai", tas bija jau iepriekš zināms, jo arī starpvēlēšanu periodā šī partija ar lielu atrāvienu vienmēr bija partiju reitingu pirmajās vietās. Starp citu, pati "Saskaņa" vienmēr ir izplatījusi apgalvojumus, ka to neņēma bariņā, jo tās vēlētāju lielākā daļa bijuši krievi. Te gan attiecība ir nedaudz citāda – "Saskaņu" neņēma tās maigi maskētās prokremliskās politikas dēļ ne tikai pilsonības un valodas jautājumā, bet arī, piemēram, aģitējot par krasu aizsardzības izdevumu samazināšanu un citām tēmām, kuru patieso būtību mēs labi redzam tikai tagad. Turklāt bija laiks, kad daži vadošie spēki, piemēram, "Vienotība" un Zatlera Reformu partija bija gatava uz to pievērt acis. Tikai "Saskaņas" un tās līdera Nila Ušakova atklātā iestāšanās par krievu valodu kā valsts valodu (2012. gada referendumā) pielika punktu šiem centieniem.

Te tad jāatgriežas pašreizējā situācijā – nedēļu līdz pašvaldību vēlēšanām –, kur, saprotams,