Tieši pirms gada itāliešu futbola speciālists Klaudio Ranjēri paziņoja par trenera karjeras beigām, bet tomēr atgriezās, un fani Romā viņu nēsā uz rokām.

Pagājušā gada novembrī "AS Roma" Itālijas A sērijas tabulā atradās 12. vietā un no izkrišanas zonas to šķīra vien četri punkti. Horvāts Ivans Juričs kļuva par trešo atlaisto treneri gada laikā, un kluba vadība zvanīja Klaudio Ranjēri, kurš jau baudīja pelnītas atpūtas dienas. 73 gadus vecais treneris piekrita nākt palīgā klubam, kuru iepriekš jau divas reizes bija vadījis. Un "AS Roma" atdzima kā fēnikss no pelniem, nezaudējot 19 spēles pēc kārtas un cīnoties par iekļūšanu četriniekā, kas nodrošinātu iespēju pēc septiņu gadu pārtraukuma atgriezties UEFA Čempionu līgā. Vienu kārtu pirms čempionāta noslēguma galvaspilsētas klubs ir piektais, par punktu atpaliekot no Turīnas "Juventus". Pēc sezonas pēdējā mājas spēlē izcīnītās uzvaras pār "AC Milan" viss Romas olimpiskais stadions – vairāk nekā 70 tūkstoši skatītāju – īpašā ceremonijā pateicās Ranjēri, kurš nākamajā sezonā būs vienības konsultants, bet viņa aizvietotājs vēl nav paziņots. Klaudio Ranjēri lielākā sensācija bija Lesteras "City" aizvešana līdz Anglijas premjerlīgas titulam 2015./2016. gada sezonā. Viņš Eiropas piecās spēcīgākajās līgās vadījis komandas 937 spēlēs, vairāk ir tikai francūzim Arsēnam Vengeram (988).

Tikmēr ar sarūgtinājuma asarām acīs sezonu noslēdzis cits itālietis Frančesko Farioli, kurš debijas sezonā Amsterdamas "Ajax" galvenā trenera krēslā droši gāja pēc Nīderlandes čempionu titula. Taču pēdējās piecās kārtās komanda pamanījās izsēt deviņu punktu pārsvaru un palika otrā, titulu nosargājot Eindhovenas "PSV". Farioli atkāpies no amata, viņu pie sevis gribot Totenhemas "Hotspur" Anglijā.