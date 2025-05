Uz Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem vienā pirkumā varēs iegādāties ne vairāk par astoņām biļetēm uz pasākumu.

Tā vakar preses konferencē informēja svētku Rīcības grupas vadītāja Inga Vasiļjeva. Kopumā uz svētku maksas pasākumiem būs pieejamas 93 237 biļetes, tajā skaitā publiskajā tirdzniecībā būs pieejami 92% biļešu, ielūgumiem atvēlēs 2%, bet iepriekšējā tirdzniecībā – 6%. Latvijas Goda ģimenēm, personām ar I, II vai IIl invaliditātes grupu un politiski represētajām personām piemēros 15% atlaidi. Bērniem līdz septiņu gadu vecumam ieeja koncertos būs bez maksas.

Svētku dalībnieki bez maksas varēs apmeklēt Folkloras dienu 8. jūlijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, svētku noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumu 12. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē, vērojot to no sēdvietām, savukārt 13. jūlijā noslēguma koncertu dalībnieki varēs vērot stāvvietās.

Šogad plānotas četru cenu grupas. Mežaparkā un Daugavas stadionā ģenerālmēģinājuma biļetes maksās no septiņiem līdz 30 eiro, savukārt koncertā – no deviņiem līdz 45 eiro. Rīgas arēnā un Ķīpsalas hallē ģenerālmēģinājuma biļetes maksās no septiņiem līdz 15 eiro, koncertā – no deviņiem līdz 25 eiro. Dailes teātrī ģenerālmēģinājuma biļetes maksās no septiņiem līdz 15 eiro, savukārt koncertā no deviņiem līdz 20 eiro. Koncerti Rīgas Sv. Pētera baznīcā un VEF Kultūras pilī maksās no septiņiem līdz 20 eiro.

Saskaņā ar nolikumu ielūgumi pienākas valsts trim augstākajām amatpersonām – Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājam un Ministru prezidentam, bijušajiem Valsts prezidentiem, Dziesmu un deju svētku padomes locekļiem, svētku rīcības komitejas locekļiem, svētku mākslinieciskās padomes locekļiem, svētku goda viesiem, bijušajiem izglītības un zinātnes ministriem, svētku rīkotāja ārvalstu sadarbības organizācijām, svētku satura veidotājiem, proti, māksliniecisko programmu veidotājiem un radošajām komandām, nozaru ekspertu komisiju izvirzītajiem pārstāvjiem par ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma nozaru attīstībā.

Biļešu iegādes iepriekšējai rezervācijai saskaņā ar nolikumu paredzētas biļetes svētku sagatavošanas un realizācijas procesā tieši iesaistītajām institūcijām Latvijā, tajā skaitā pašvaldībām un svētku procesa uzturētājiem ārvalstīs, svētku māksliniecisko programmu veidotājiem, radošajām komandām, valsts oficiālajām ārvalstu delegācijām un svētku rīkošanā iesaistītajiem sadarbības partneriem.

Biļešu tirdzniecība vietnē "www.bilesuparadize.lv" sāksies 27. maijā plkst. 10 un tirdzniecību plānots īstenot pakāpeniski – uz noteiktiem pasākumiem biļetes sāks tirgot no 28. maija plkst. 10, no 29. maija plkst. 10. Sākot ar pirmdienu, 2. jūniju, biļetes varēs iegādāties arī kasēs.

