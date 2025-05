"Tur tiek parādītas kara šausmas. Uz formastērpa bija asiņu paliekas, un mēs to netaisāmies noliegt. Tagad tas ir izmazgāts. Karš nenotiek bez asinīm. Taču, cik zinu, forma bijusi kaut kur nomesta un ukraiņu karavīri to nodevuši kopā ar citām trofejām. Mēs neko vairāk par šīs formas izcelsmi nezinām un to jau neviens arī vairs nepateiks. Ticiet man, kad teritorijā ieiet ukraiņu karavīri, tad viņi tur atrod visu ko – gan dažādas trofejas, gan formastērpus. Ja runājam par ētiku vai cieņu, tad Ogres muzejā formastērps nav nekur nomests, tur nenotiek nekāda ņirgāšanās. Tas uzvilkts manekenam, kas improvizētā ainā sēž uz dīvāna un televizorā klausās Krievijas TV propagandu, ar kādu krievu tauta pastāvīgi tiek barota," saka Jansons. Viņš apgalvo, ka uzšuve ar karavīra uzvārdu, kas pielikta formastērpam, sākotnēji pie tā neesot bijusi un saņemta atsevišķi: "Tā nav no tā karavīra, un mēs arī par viņa likteni neko nezinām." Kā stāstījuši ukraiņu karavīri, krievi, kas dodas uzbrukumā, nereti vispār atstāj dokumentus savās pozīcijās un noņem visu, kas apliecina viņu personību, karavīru žetonus ieskaitot, lai nekādos apstākļos šāda informācija nenonāktu pie pretinieka.

Trofeju izrādīšana Ogrē nav unikāla. Jansons demonstrē ukraiņu atsūtītu sarakstu ar līdzīgām izstādēm, kādas pagājušajā gadā rīkotas gan Briselē, gan Budapeštā, Vīnē, Vroclavā un vēl citur. Nevienam līdz šim nekādu jautājumu neesot bijis.

Muzeju realitāte

Formastērpi, kas glabājas militāras ievirzes muzejos, arī Latvijas Kara muzejā Rīgā, lielākoties ir vai nu dāvināti, vai krājumā glabājas tik sen, ka detaļas par tiem zudušas. Vēsturnieks, Kara muzeja vadītāja vietnieks Juris Ciganovs aizrāda, ka formu izcelsme ne vienmēr ir skaidra un no tādām situācijām izvairīties nevar.

Ciganovs ir skeptisks par Ogres muzeja skandāla pamatojumu: muzeji nekādas izmeklēšanas rīkot nemēdz un viss gulstas uz tās personas sirdsapziņas, kas mantu likumīgā veidā nodod muzejam.

Latvijas Kara muzejā viss par Ukrainas karu izstādītais nācis caur oficiālajām Ukrainas varas iestādēm. Bieži vien, īpaši, ja krājumā priekšmets glabāts ilgāku laiku, izcelsmei nemaz nevar izsekot: "Bet atklāties jau tur var viss kas, īpaši, ja manta ir no Otrā pasaules kara, no nacionālo partizānu cīņām. Un galu galā, mums Kara muzejā pirms diviem gadiem bija izstāde "Cīņā par Ukrainu", ko atveda Nacionālais Ukrainas Otrā pasaules kara vēstures muzejs. Bija ij Krievijas armijas formastērpi, ij personu identifikācijas zīmes, ij apliecības, zābaki, ij tostarp arī personīgās mantas un kas tik vēl ne. Visi šai izstādei aplaudēja, nāca televīzijas un citi plašsaziņas līdzekļi. Toreiz nevienam nekādu jautājumu, no kurienes šie priekšmeti nākuši, nebija." Tā kā par Ogres muzeja formastērpu skaidras informācijas nav, visi par un pret šķiet vien tukša runāšana.

Ētikas jautājums

Bet kā tad ir ar to Ženēvas konvenciju? Pasaules valstis 1949. gadā parakstīja veselas četras Ženēvas konvencijas: "Par ievainoto un slimo stāvokļa uzlabošanu karojošajās armijās", "Par ievainoto un slimo, kā arī jūras kara flotes kuģu katastrofās cietušo stāvokļa uzlabošanu", "Par izturēšanos pret karagūstekņiem" un "Par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā" un vēl 1977. gadā parakstīti papildprotokoli. Latvija šīm normām pievienojās 90. gadu sākumā.

No LTV sižeta var saprast, ka konkrētā situācijā runa ir par pirmo konvenciju, kuras 15. pants reglamentē ievainoto un kritušo meklēšanu, bet 17. pants ir "Norādījumi par mirušajiem. Kapu vietu reģistrācijas dienests". Pantu pārkāpšanu varētu traktēt kā līķa apgānīšanu. Taču inkriminēt ko tādu Ogres muzejam būtu dīvaini, jo konvencijas runā par kombatantiem, tas ir, personām, kas piedalās karadarbībā, bet muzejs tāds nepavisam nav.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors starptautisko publisko tiesību un starptautiskās justīcijas jautājumos Māris Lejnieks, bilstot, ka par notikušo zina vien no medijiem, spriež, ka tīri teorētiski situācija varētu skart divas Ženēvas konvencijas. 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvenciju par sauszemes bruņoto spēku ievainoto un slimo stāvokļa uzlabošanu un ar to pašu laiku datēto Ženēvas konvenciju par attieksmi pret karagūstekņiem. Jurista Lejnieka vērtējums: "Cik saprotu, šeit ir runa par ētikas pārkāpumu. Turpretī, ja būtu pārkāpta konvencija, tad tā vairs nebūtu ētika, bet jau juridiskas dabas jautājums. Protams, tas, ka par šī formastērpa nēsātāju nekas nav zināms un ka viena pašvaldība to iedevusi otrai, rada zināmas aizdomas par konvencijas pārkāpumu. Taču, tā kā nav nekādu sīkāku datu, nevar arī sacīt, ka kaut kas noteikti ir pārkāpts. Bet es katrā ziņā būtu divreiz padomājis, vai ko tādu vispār izstādīt."