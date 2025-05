Kad īsziņas kļūst par dokumentu?

Arī Latvijā ir pietiekami daudz skandālu, kas skar dažādus iepirkumus, un arī mūsu valsts amatpersonas mēdz savstarpēji sazināties digitālā veidā, tāpēc ES Vispārējās tiesas spriedums ir pamācošs arī nacionālajā līmenī.

Kādā gadījumā, piemēram, īsziņas vai garāki teksti lietotnē "WhatsApp" var kļūt par dokumentu un, ja atsaka tām piekļuvi, to var apstrīdēt tiesā? ES Vispārējās tiesas tiesneses Ingas Reines juridiskais asistents Linards Ābelīte "Latvijas Avīzei" skaidroja, ka ikviens atteikums piekļūt Eiropas Savienības iestādes dokumentiem var tikt apstrīdēts tiesā. Esot svarīgi, vai attiecīgā informācija ir nepieciešama iestādes vai tās struktūrvienības turpmākai rīcībai, izstrādājot konkrētu politiku vai pieņemot lēmumus, kas ir tās kompetencē.

"Lemjot par attiecīga dokumenta (t. sk. īsziņas vai "WhatsApp" ziņu) pakļaušanu publiski pieejamas informācijas tvērumam, ir jāspēj to kvalificēt kā attiecīgās iestādes darbības (kompetences) jomai piekrītošu. Apstākļos, kur attiecīgā informācija varētu skart personas datus, tās publiskās pieejamības interese no labas pārvaldības viedokļa ir jāsamēro ar attiecīgās personas tiesībām uz privātumu un tās datu aizsardzību. Ir jāpierāda, ka personas datu nosūtīšana salīdzinājumā ar citiem iespējamiem pasākumiem ir vispiemērotākais pasākums, lai sasniegtu informācijas pieteikuma iesniedzēja mērķi," skaidro L. Ābelīte.

Politiski ļoti jūtīgi jautājumi

Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Ivars Ijabs, kurš pārstāv "Renew Europe" frakciju, kas pagājušajā nedēļā rīkoja apspriedi par EK priekšsēdētājas rīcību, uzskata, ka tiesas lēmums pamatīgi iedragāšot Eiropas Komisijas reputāciju, jo viss, kas ir saistīts ar kovida vakcīnām un kovida krīzes pārvarēšanu cilvēku atmiņā neesot nekur pazudis.

"Visi jautājumi, kas skar lielās farmācijas kompānijas, kuras apgroza miljardus, ir politiski ļoti jūtīgi.

Es sekoju līdzi farmācijas pakotnes pieņemšanai pagājušajā Eiropas Parlamenta sasaukumā, un tur bija ļoti liela interese gan no nevalstiskajām organizācijām, gan lobistiem," pastāstīja Ijabs.

Deputāts atzina, ka problēma esot tā, ka Urzula fon der Leiena uzskatījusi, ka 2021. gadā viņa varot sazināties pa tiešo ar "Pfizer" izpilddirektoru par to, kādā veidā jāorganizē iepirkums. I. Ijabs: "Apejot oficiālo procedūru, viņa bija mēģinājusi to koriģēt vai apiet ar čatiem miljardiem vērtas farmācijas kompānijas vadītājam. Normālā valsts pārvaldē tas nav pieļaujams. Pēc šī tiesas sprieduma viena no konsekvencēm būs tā, ka cilvēki gribēs arvien vairāk tikties, lai runātu klātienē, jo tad nevar atstāt nekādas elektroniskās pēdas."

Deputāts arī pastāstīja, ka "Renew Europe" vēlas panākt, lai darba kārtībā 16. jūnijā EP plenārsēdē Strasbūrā tiktu iekļautas debates par Urzulas fon der Leienas rīcību. Viņš cer, ka tajās piedalīsies arī EK priekšsēdētāja.

Viņķele: Es kovida laika saraksti nedzēšu

Ko par šo situāciju domā bijusī Latvijas veselības ministre Ilze Viņķele, kas darbojās pandēmijas laikā? No vienas puses, ja ņem vērā to, cik agresīvi uzvedās "Pfizer", salīdzinot ar pārējām farmācijas firmām, kas izstrādāja vakcīnas pret kovidu, būtu lietderīgi papētīt, kā tas iepirkums ir veidojies, spriež I. Viņķele. Bet, no otras puses, nevajagot aizmirst par ārkārtējiem apstākļiem, kādi tobrīd bijuši, cik sakāpinātas bijušas vakcīnas gaidas, sajūta, "ja nepagrābs visu, ko vien var pagrābt, bezmaz pasaule ies bojā".

Jāpiebilst, ka arī Eiropā Leienas aizstāvji iebilst, ka globālās veselības krīzes apstākļos EK prezidente centusies darīt visu iespējamo, lai ES iedzīvotāji pēc iespējas ātrāk varētu saņemt dzīvību glābjošās vakcīnas.

"Bet viens gan, kas man šķiet vismaz pārdomu vērts, ir tas, ka šīs īsziņas pēkšņi ir pazudušas.

Nebiju aizdomīga līdz brīdim, kad Urzula fon der Leiena pateica, ka viņai tās īsziņas neesot saglabājušās. Es neko no kovida laika sarakstes, kas ir bijusi būtiska, nedzēšu. Kaut vai vēsturiski sev saglabāju,"

sacīja Viņķele un uzsvēra, ka žurnālistiem, kas uzrauga, lai vara darbotos sabiedrības labumam, ES tiesas spriedums esot liels sasniegums.

Iesaistīta arī Eiropas Prokuratūra

Urzulas fon der Leienas slēptās attiecības ar "Pfizer" izpilddirektoru vēl pirms tiesas kritizējusi arī ES tiesībsardze Emīlija O'Reilija (viņas pilnvaru laiks beidzās 2024. gadā). Viņa to nodēvēja par "sliktas pārvaldības" praksi un izdeva oficiālu ieteikumu Leienas birojam sameklēt un iesniegt īsziņas atbilstoši žurnālista informācijas pieprasījumam.

Skaidrojumā tiesībsardzes birojam EK norādīja, ka tās pienākums esot pēc pieprasījuma iesniegt arhīva dokumentus, bet īsziņas un citas tūlītējas saziņas formas tam nekvalificējoties, jo esot īslaicīgas un ir maz ticams, ka tās "satur principiāli svarīgu informāciju" par EK politiku, rīcību vai lēmumiem.

Tomēr tiesībsardze stingri iebilda pret tādu interpretāciju, savā rekomendācijā uzsverot, ka "ir skaidrs, ka īsziņas ietilpst ES normās par sabiedrības piekļuvi dokumentiem" un ES tiesu prakse uzliek par pienākumu ES institūcijām saglabāt ar savu darbību saistītu dokumentāciju.

Eiropas Komisijai un tās priekšsēdētājai par labu nenāk arī tas, ka joprojām Eiropas Prokuratūrā turpinās viņas iespējamo noziedzīgo darbību izmeklēšana, proti, "par iejaukšanos valsts funkcijās, telefona īsziņu iznīcināšanu, korupciju un interešu konfliktu", liecina juridiskie dokumenti, kas nonākuši žurnāla "Politico" rīcībā.