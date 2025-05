Pagājušo sestdien kārtējā traģiskā ziņa no Ukrainas – netālu no Sumiem Krievijas drons uzbrucis evakuācijas mikroautobusam, nogalināti deviņi cilvēki, lielākoties vecāka gadagājuma ļaudis. Pavēle uzbrukt un nogalināt civiliedzīvotājus, protams, tika dota krievu valodā. To derētu atcerēties katram, kuram Latvijas mierīgajā un relatīvi drošajā ikdienā neizdodas noturēt taisnu muguru par mūsu valsts valodu: mēs ikviens esam atbildīgi, lai publiskajā vidē latviešu valoda nostiprinātos un tiktu lietota, bet krievu valoda izskausta.

Reklāma

Ne tikai tāpēc, ka latviešu ir mūsu valsts valoda, ka beidzot jāpārvar padomju okupācijas rusifikācijas sekas, bet arī tādēļ, ka krievu valoda ir agresorvalsts Krievijas valoda. No tā nav iespējams atrunāties, lai kādus argumentus lietotu ļaudis, kuri atkal paslīdējuši uz vecās banāna mizas – pēc pirmā svilpiena sākuši runāt krieviski, pat nemēģinot sarunu turpināt latviski.

Mums samērā labi veicies, attīrot vidi no ārējiem pakļautības lieciniekiem – padomju okupācijas laika pieminekļiem, bet krietni grūtāk izrādījies attīrīties no iekšējās pakalpības sārņiem, kas dziļi ieēdušies daudzu ikdienā un būtībā.

Valoda, kas ukraiņiem saistās tikai un vienīgi ar viņu valsts iznīcināšanu, cilvēku slepkavībām, postu un iznīcību, turpina skanēt un bieži pat dominēt Latvijas veikalos, medicīnas iestādēs un citviet. Labi, ka tikko sperts nākamais konsekventais solis izglītības jomā – nu arī vidusskolas posmā varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas. Bet cīņa turpinās.

Es no sirds priecājos par "Tautumeitu" panākumiem Eirovīzijā – augsto 13. vietu 26 valstu konkurencē, par iespaidīgo priekšnesumu pirmoreiz latviešu valodā konkursa finālā, par milzīgo komandas darbu, lai to sasniegtu, bet tieši tāpēc no mūsu lieliskajām māksliniecēm sagaidu skaidru konsekvenci it visā – ja nu vēl kādreiz jāsniedz intervija Latvijas sabiedriskā medija(LSM) raidījumam krievu valodā, lūdzu, runājiet latviski! LSM pārtulkos tiem, kas vēl joprojām latviešu valodu nesaprot, par to mēs visi esam samaksājuši.

Abonē žurnālu šeit.