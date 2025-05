Tā kā elektriski uzlādējamo automašīnu kļūst arvien vairāk, dažreiz uz uzlādi gan ir jāpastāv rindā. Bet pārlieku ilgi rindā līdz šim neesmu stāvējis. Visbiežāk tikpat ilgi kā parastā degvielas uzpildes stacijā."

Vineta Ozoliņa, Ķekavas novada iedzīvotāja: "Ar elektrisko "Volkswagen id3" braucu jau trešo gadu. Kaut arī visbiežāk automašīnu uzlādēju mājās, dažreiz izmantoju arī publiskās uzlādes stacijas. Kad uzsāku braukt, tad "e-mobi" stacijas bija teju vienīgās publiski pieejamās. Citās Eiropas valstīs, kurās esmu bijusi, var uzlādēt vienlaikus piecas līdz septiņas automašīnas. Bet Latvijā daudzviet šajās stacijās vieta uzlādei ir tikai vienai automašīnai. Daudzviet uzlādei nav arī lielas izvēles. Vēl pavisam nesen, piemēram, Kuldīgā, bija tikai viena "e-mobi" stacija. Citas tuvākās bija Ventspilī un Jūrkalnē. Bet Kuldīgā, iebraucot uz uzlādi šajā stacijā, gandrīz vienmēr bija jāgaida rindā. Ja priekšā jau bija trīs automašīnas un ja vienas uzlāde ilga 30 līdz 40 minūtes, tad biju spiesta gaidīt vismaz pusotru stundu. Pašlaik gan publisko uzlādes vietu ir ievērojami vairāk, nekā bija pirms trim gadiem, tāpēc uzlādes vietu izvēle ir lielāka un uz uzlādi garās rindās vairs nav jāgaida.

"E-mobi" stacijās par uzlādi līdz šim esmu varējusi norēķināties pietiekami ērti – gan ar "e-mobi" uzlādes karti, gan ar mobilā tālruņa lietotni.

Vai izdevīgāk maksāt par uzlādes laiku, nevis par kilovatstundu, tas atkarīgs no automašīnas baterijas un no āra gaisa temperatūras. Ja ārā, piemēram, ir 20 grādi zem nulles, tad uzlāde būs ļoti lēna un tad "e-mobi" stacijā uzlādēt automašīnu nebūs izdevīgi. Uzlādes ātrums būs atkarīgs no tā, cik kilovatstundu vēl ir atlicis uzlādes baterijā. Ja tajā būs atlikuši 5% un ja āra gaiss būs sasilis līdz 25 grādiem, tad baterija līdz 80% apmērā uzlādēsies ātri. Es gan cenšos braukt tā, lai atlikums baterijā nekad nebūtu mazāks par 10%."

Janeks Bahs, Tukuma novada iedzīvotājs: "Mazlietotu elektrisko "Hyundai Ioniq", kuru iegādājos pirms pāris gadiem, lielākoties uzlādēju mājās no rozetes. Bet reizēm iebraucu arī kādā no divām "e-mobi" stacijām Tukumā vai atpakaļceļā no Rīgas uz mājām piestāju pie būvmateriālu tirdzniecības centra "Kurši" Rīgas–Ventspils lielceļa malā, kur arī ir iekārtota "e-mobi" stacija. Kad nopirku šo automašīnu, tad Tukumā bija tikai šīs divas "e-mobi" stacijas. Tagad klāt nākušas arī citas – privātuzņēmumu izveidotās, līdz ar to pilsētā uzlādēt automašīnu jau var vairākās vietās. Uzlādes staciju pieejamība ir ļoti svarīga, lai izlemtu par elektriski uzlādējamas automašīnas iegādi.

Tā kā par uzlādi maksātās summas bijušas nelielas, man jāatzīst, ka neesmu pat rēķinājis, kā būtu izdevīgāk maksāt – par uzlādes laiku "e-mobi" stacijās vai par kilovatstundām kādā citā uzlādes vietā. Uzlāde nekad nav aizķērusies – kamēr automašīna lādējas, tikmēr varu padzert kafiju, ar mobilā tālruņa lietotni samaksāt par uzlādi un mierīgi turpināt ceļu. Arī rindās, iebraucot "e-mobi" stacijās, nekad neesmu stāvējis."

Guntis Lavrinovičs, Siguldas iedzīvotājs: "Ar mazlietotu elektrisko "Volkswagen id3", kuru iegādājos šī gada sākumā, esmu nobraucis jau ap 14 000 kilometru jeb vidēji 300 līdz 400 kilometrus dienā. Kaut arī droši varu nobraukt šo attālumu bez uzlādes, tomēr atpakaļceļā papildinu bateriju 30 līdz 40% apmērā, kas neaizņem daudz laika. Bet, lai uzlādētu to pilnīgi, būtu vajadzīgas 30 līdz 40 minūtes. Ja iebrauktu stacijā ar pilnīgi tukšu bateriju, tad tā jau būtu jālādē apmēram stundu.

Protams, esmu iebraucis arī "e-mobi" stacijās, kurās, rēķinot uzlādes laiku un izdevumus, uzlādēt automašīnu bijis izdevīgāk nekā citās. Tomēr jāatzīst, ka bieži uz "e-mobi" neesmu varējis paļauties. No desmit stacijas apmeklējumu reizēm trijās vai četrās uzlādēt automašīnu nebija iespējams. Iekārta bija "uzkārusies", un bija jāzvana operatoram, lai to atdzīvina. Tad nu nekāda ātrā uzlāde nesanāca. Ja lielceļa malā "e-mobi" stacija ir vienīgā, tad nav arī nekādu citu uzlādes iespēju. Tāpēc drošāk uzlādēt automašīnu ir pie lielajiem tirdzniecības centriem, kur ir arī citas uzlādes stacijas. Jāatzīst, ka atšķirībā no "e-mobi" citās uzlādes stacijās man šādu problēmu nekad nav."

Projekta rezultāti

Projektu "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana" valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" īstenoja vairākās kārtās no 2016. līdz 2022. gadam.

2018. gada jūlijā darbu sāka pirmās 70 ātrās uzlādes stacijas, līdz 2020. gada novembrim – 40 stacijas, bet 2021. gada decembrī vēl 29 stacijas.

Izveidots visaptverošs uzlādes staciju tīkls, kas nodrošina elektromobiļu uzlādi 139 stacijās Latvijas teritorijā.

Uzlādes stacijas ir vienmērīgi izvietotas gan gar Eiropas transporta (TEN-T) ceļu, gan vietējo ceļu tīklā, kā arī Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī un citās lielākajās pilsētās, tādējādi nodrošinot ērtu un ātru uzlādes pakalpojumu un elektromobiļu satiksmi Latvijas teritorijā.

CSDD jānodrošina izbūvētā uzlādes staciju tīkla uzturēšana līdz 2027. gadam.

