Pasaules čempionāts Latvijas hokeja izlasei noslēdzās pagalam nepatīkami, ar bezierunu zaudējumu Austrijai un netikšanu kārotajā ceturtdaļfinālā.

Reklāma

Pēc dažām dienām gan klajā nāca kāda patīkamāka vēsts, par kuru parūpējās viens no izlases debitantiem Anrī Ravinskis. Viņš ticis pie līguma ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandu Vankūveras "Canucks", kas 22 gadus vecajam latvietim sekojusi līdzi jau sezonas gaitā, bet tieši pēc redzētā Stokholmā izšķīrās par divu gadu divvirziena līguma piedāvāšanu.

"Saruna ar Vankūveras "Canucks" pārstāvi notika uzreiz pēc pēdējās spēles čempionātā. Biju bez emocijām, ar ne tām pozitīvākajām domām galvā. Mani kāds pasauca ārā no ģērbtuves, kur pie durvīm jai gaidīja Vankūveras kluba skauts. Turpat pie durvīm kādas 15 minūtes parunājām. Viņš vispirms teica, ka par mani ir liela interese, ka čempionāta laikā esot vērojuši manu spēli, bet pēc tam pavēstīja, ka ir gatavi jau rīt manam aģentam atsūtīt līguma piedāvājumu, lai abi ar aģentu to izskatot un pieņemot lēmumu," notikumu gaitu sarunā ar "Latvijas Avīzi" atminas Ravinskis. Vai šāds pavērsiens viņam bija pārsteigums? Gan jā, gan ne. "To, ka viņiem ir interese, zināju, jo kaut kādas sarunas bija jau šīs sezonas gaitā, kad biju nostiprinājies Somijas augstākajā līgā. Taču pēc tam kontakts pazuda, tāpēc biju pārsteigts, ka viņi tieši pēc čempionāta mani uzrunāja. Vēl pirms tam krietni lielāka interese bija no dažiem citiem NHL klubiem, pārbaudes spēlēs Rīgā skauti mani aicināja uz pusdienām, vēlējās mani iepazīt vairāk, uzzināt, kāds es esmu cilvēks, kādi mani ir plāni, kur gribu spēlēt," Anrī neslēpj, ka vēl pirms čempionāta bijis gana pieprasīts NHL pārstāvju vidū.

Nekas nav garantēts

Ravinskis licis parakstu uz standarta iesācēja līmeņa ("entry level") divu gadu līguma, taču tajā jau bijis iestrādāts kāds patīkams pārsteigums, bonuss par līguma noslēgšanu. "To nebiju gaidījis, un tas man bija pārsteigums. Pārējais ir standarta lietas, līdzīgi kā daudziem jaunajiem spēlētājiem. Paredzēts arī bonuss par noteiktiem sasniegumiem, ko gan man nav ļauts atklāt, taču tas attiecas tikai tad, ja es spēlēju NHL," skaidro hokejists.

Līgums paredz atalgojumu 775 000 ASV dolāru sezonā, ko Ravinskis saņems, ja spēlēs pasaules labākajā līgā, savukārt, parakstot līgumu, viņš nopelnīja 97,5 tūkstošus dolāru.

Savukārt, spēlējot līmeni zemākajā Amerikas hokeja līgā (NHL), viņa alga būs 85 tūkstoši dolāru par sezonu. Ņemot vērā citu Latvijas hokejistu pieredzi, sākt viņam, visticamāk, nāksies tieši no Vankūveras stundas brauciena attālumā esošajā Ebotsfordā, kur bāzējas "Canucks" fārmklubs. "Man nekas netika solīts, pašam būs sevi jāparāda un jāizsitas, pašam jānopelna iespēja spēlēt NHL. Apzinos, ka šis ir tikai neliels solītis, priekšā smags darbs, lai tur nokļūtu, bet tas ir mans mērķis. Motivācija ir liela. Vankūvera ir spēcīga organizācija, jo arī tās fārmklubs otro gadu progresē un iet uz augšu. Lielā mērā pateicoties arī Artūram Šilovam. Tā vien izskatās, ka Vankūverai Latvijas hokejisti patīk," smejot saka Ravinskis, kurš nu ir trešais mūsu valsts hokejists pēc Teodora Bļugera un Šilova ar līgumu Vankūverā. Jāpiebilst, ka viņam bija spēkā esoša vienošanās par spēlēšanu Somijas klubā Hāmenlinnas "HPK", kurā viņš teicami debitēja šajā sezonā, taču somi nav iebilduši, ka talants dodas prom, līdzi dodot atbalsta vārdus un vēlot izdošanos.

Jaunnedēļ atpakaļ pie virpas

Anrī Kanādā ir spēlējis jau iepriekš, junioru vecumā divas sezonas aizvadījis Kvebekā, pirms tam arī gads nospēlēts Toronto. Arī Vankūvera viņam nav galīgi sveša pilsēta. "Pirms kāda laika netālu no Vankūveras vairākus gadus dzīvoja māsa, tāpēc tā arī man ir zināma vieta. Arī Ebotsforda no turienes nav tālu. Vai esmu noskatījies kādu viņu spēli Kaldera kausa izcīņā? Laika joslu starpība ir pārāk liela, spēles notiek dziļā naktī, tāpēc pagaidām vēl neesmu redzējis," atzīst Ravinskis. Iespēja gan vēl būs, jo Ebotsfordas vienība ar Šilovu priekšgalā ir sasniegusi Kaldera kausa izcīņas pusfinālu.

Uz Ziemeļameriku viņam būs jādodas jau salīdzinoši drīz. "Jūnija beigās, jūlija sākumā Vankūverā notiks jauno spēlētāju attīstības nometne, taču es braukšu vēl agrāk, lai iepazītos ar treneriem un pašu organizāciju. Pēc tam atgriezīšos Latvijā, lai augusta vidū atgrieztos, jo tad sāksies īstā gatavošanās sezona un cīņa par vietu sastāvā. Šonedēļ pēc čempionāta vēl esmu mierīgajā režīmā, jāsaved kārtībā veselība, jāapmeklē fizioterapeits, jāpaviesojas pie masiera, bet jaunnedēļ atsākšu treniņus. Plāns ir iet gan uz ledus, gan darboties sporta zālē," Latvijas izlases debitantam nekāda laiska vasaras sākuma baudīšana nav ieplānota.

Mērķis arī Milāna

Lai arī hokejista dzīvē Anrī ir jaunu izaicinājumu priekšā, tāpat no galvas vēl nevar izsviest nesenos notikumus Stokholmā. Vaicāju, kas no viņa skatpunkta nesanāca Latvijas izlasei spēlē ar Austriju. "Joprojām man ir grūti to izskaidot. Tāds ir hokejs, labs piemērs ir Kanādas un Dānijas mačs, kur mēs visi pieredzējām pēdējo gadu lielāko pārsteigumu pieaugušo hokejā.

Ne tikai mums, arī Austrijai tā bija ļoti, ļoti liela spēle, un viņi patiešām parādīja savu labāko sniegumu. Spēlēja kvalitatīvu hokeju un izmantoja visas savas iespējas par visiem 100%.

Noteikti izcelšu arī viņu vārtsarga (Davida Kikerta) spēli, jo mums bija daudz metienu un daudz iespēju gūt vārtus, bet viņš gandrīz visu noķēra. No mūsu puses gribēšanu uzvarēt varētu vēlēties lielāku, bet, kā jau teicu, tāds ir hokejs, no tādiem iznākumiem nav jābaidās, jāturpina strādāt tālāk un jāņem līdzi to kā pieredzi. Mēs noteikti nevērtējām viņus par zemu. Es pats vēl pirms spēles intervijā minēju, ka viņi daudz vārtus neielaiž, spēlē ļoti labu hokeju, arī pret kanādiešiem un zviedriem izskatījās cienījami. Zinājām, ka nebūs viegli, un tam gatavojāmies, taču šoreiz diemžēl mēs zaudējām. Taču, ja atmetam pēdējo spēli, tad kopumā čempionātā mēs kā komanda rādījām augsta līmeņa siegumu. Jā, pret Kanādu un Zviedriju rezultāts bija liels, taču tik un tā mēs cīnījāmies līdz beigām, metām pa vārtiem, spēles bija labas, un pretiniekiem nekas viegli nenāca. Protams, man prieks, ka savā debijas čempionātā nepaliku tukšā, guvu vārtus un spēlēju daudz. Man paveicās ar partneriem Eduardu Tralmaku un Danu Ločmeli, jo, kā mūs salika kopā, tā uzreiz bija laba saikne, tagad esam draugi," ar smaidu saka Anrī, kurš savu pirmo čempionātu atcerēsies ne tikai ar rezultātu, bet arī gūtajām emocijām. "Nedaudz žēl, ka uzreiz pēc pēdējās spēles vairāki pieredzējušie spēlētāji uzreiz aizlidoja uz mājām pie ģimenēm, līdz ar to visiem kopā nesanāca parunāt par hokeju, dzīvi un nākotni. Tie, kas palikām, gan vakarā aizgājām pasēdēt, arī Rīgā ar saviem vienaudžiem šajās dienās esam tikušies. Nākamā sezona mums visiem būs izaicinājums. Olimpiskās spēles izlases kontekstā ir mans nākamais mērķis, jo tās notiek tikai reizi četros gados. Darīšu visu, lai tiktu sastāvā, jo konkurence būs vēl lielāka nekā šogad uz pasaules čempionātu," Ravinskis ir gatavs vēl un vēl izbaudīt tās sajūtas, ko sniedz spēlēšana Latvijas izlases kreklā.

Vizītkarte. Anrī Ravinskis

Dzimis 2003. gada 2. janvārī

Profesionāls hokejists, uzbrucējs

Šī gada maijā Latvijas izlases rindās debitēja pasaules čempionātā pieaugušajiem

Septiņās spēlēs guva vienus vārtus (pret Slovēniju) un izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Izdarīja 11 metienus pa vārtiem, nopelnīja divas soda minūtes un neitrālu lietderības rādītāju, vidēji katrā spēlē uz ledus bija 14:19 minūtes

Šosezon spēlēja Somijas augstākās līgas klubā Hamēnlinnas "HPK" un pirmās līgas vienībā Imatras "Kettera"

Pārstāvējis arī Kvebekas junioru hokeja līgas (QMJHL) vienību Bleinvilas-aBoisbriānas "Armada", vēl pirms tam gadu arī Toronto "Red Wings" jauniešu komandu.

Hokeja skolas "Prizma" audzēknis, spēlējis arī hokeja skolā "Rīga"

Ar Latvijas U-20 izlasi piedalījies trīs pasaules čempionātos, ar U-18 izlasi vienā.