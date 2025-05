Saeimā ceturtdien, skatot iedzīvotāju iniciatīvu par Latviju bez vēja parkiem, deputāti aktīvi diskutēja par to, vai un kādos apmēros valstī ir nepieciešami vēja parki. Pašas iniciatīvas tālāka virzība gan atbalstīta netika.

Reklāma

Par iniciatīvas apturēšanu balsoja 47 deputāti no "Progresīvajiem", "Jaunās Vienotības", Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Apvienotā saraksta" ("AS"). Pret bija 21 deputāts no "Latvija pirmajā vietā", "Stabilitātei", kā arī vairāki deputāti no "AS" un ZZS. Nacionālā apvienība un vēl atsevišķi deputāti no balsojuma atturējās. Deputāts Raimonds Čudars ("JV") atteikšanos no vēja elektroenerģijas salīdzināja ar atteikšanos no ledusskapja lietošanas: "Arī ledusskapji kādreiz bija jauni, nepierasti produkti. Šobrīd tā ir mūsu ikdiena." Viņš uzsvēra, ka vēja ģenerācija ir veids, kas ir pazīstams vairākus gadu desmitus un tiek izmantots daudzās valstīs. Savukārt tas, ka Latvijā nav tik lielas vēja ģenerācijas jaudas kā Igaunijā, Lietuvā vai ziemeļvalstīs, atstāj negatīvu iespaidu uz mūsu energosistēmu. "Latvijā un Baltijā kopumā trūkst ģenerācijas jaudu, un tās ir jāaizpilda tuvākajā laikā. Alternatīva šo jaudu aizpildīšanai ir relatīvi maza, un šī alternatīva tik tiešām ir vēja ģenerācija," sacīja Čudars.

Deputāts Andris Kulbergs ("AS") teica, ka šobrīd par enerģētikas sektoru tiekot runāts daudz aplamību. "Šis jautājums nebūtu dienaskārtībā, ja nebūtu vēsturiski ieviests pilnīgs haoss. Bez stratēģijas, bez skaidrības par to, kādam bija jābūt Latvijas [elektroenerģijas] portfelim, kādai jābūt Latvijas enerģētikas stratēģijai, no kā mēs gribam ražot un uz ko virzīt." Viņš atzīmēja, ka Latvijā tika atļauts tīklā rezervēt jaudas jebkuram bez rezervācijas maksas: "Sekas tam ir, ka rezervācijas apjoms ir lielāks nekā vispār tīklā pieejamais apmērs."

Deputāte Linda Matisone ("AS") pauda pārliecību, ka iedzīvotāju neapmierinātība ar vēja parku būvniecību ir enerģētikas stratēģijas trūkuma dēļ:

"Valstij bija jārezervē nepieciešamās jaudas, vietas un pieslēgumi, kā arī jāveic centralizēts ietekmes uz vidi novērtējums, nevis jāpieļauj jaudu rezervācija bez jebkādiem kritērijiem. Tā rezultātā ir pilnīgs haoss."

Vairāki deputāti uzsvēra, ka neiestājas pret vēja parku pilnīgu aizliegumu Latvijā, tomēr par to, cik lielā mērā vajadzētu attīstīt šo ģenerācijas veidu, vajadzētu būt diskusijai. "Ja Latvijā ir šobrīd kāds vēja parks, tad nav jāiet tagad spridzināt vai zāģēt nost. Bet Latvijai nav jāiet uz tādu vēja parku attīstību, kāda šobrīd notiek," uzskata deputāts Artūrs Butāns (NA). Viņaprāt, nacionālajās interesēs nav vēja parku būvēšana "visās malās", vienlaikus nacionālajās interesēs nav protestēt pret pilnīgi visu, kas saistīts ar valsts energoneatkarību. "Un es aicinu, ka Latvija iet saprātīgu ceļu. Ja, teiksim, "Latvijas valsts meži" ar "Latvenergo" attīsta kādu vēja parku, kur iedzīvotājiem nav tik lielas pretestības, kur tas ir kontekstā ar enerģētisko stratēģiju, lai to dara, bet nav jābūvē astoņas reizes vairāk visur klāt pie apdzīvotām vietām un vēl ārvalstniekiem. Meklējam normālu risinājumu, nevis ejam kaut kādās divās ekstrēmās un pretvalstiskās politikās," aicināja Butāns.