Šāda vienkārša ūdens pudeles somiņa būs pa spēkam arī iesācējai tamborēšanā.
Materiāli
- Dažādu krāsu dzija
- Atbilstoša izmēra tamboradata
- Rokturi
Darba gaita
Ūdens pudelei tamborē vecmāmiņu kvadrātus (skat. zīm.)
Pēc tam tos satamborē pa trim katrā slejā, kopā 3x4=12 kvadrāti. Un vienu kvadrātu pietamborē pudeles pamatnei.
Somiņai visapkārt pietamborē augšpusi un arī rokturu ieliekamos.
