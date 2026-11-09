Dzirdam premjerministru sūkstāmies, ka nākamā gada budžetā trūkst 460 miljoni eiro, lai nosegtu visas vajadzības, ka mūsu ārējais parāds pieaudzis līdz 22 miljardiem eiro. Pēc Andra Kulberga uzstāšanās Briselē, kur viņš aicināja ikvienu eiropieti atteikties no viena alus kausa piecu eiro vērtībā par labu Ukrainai, tas kļuvis par sava veida mērvienību. Mēģināju pakalkulēt: no cik alus kausiem dienā, ieskaitot zīdaini, nāktos atteikties, lai Latvijas ārējo parādu varētu dzēst vienā gadā. Sāksim ar pusduci kausu, t. i., 30 eiro pareizinot ar iedzīvotāju skaitu 1 825 000. Tad katru dienu parādu dzēstu 55 miljonu eiro apjomā vai gadā 20 miljardi eiro. Likme jāpalielina. Ja taupām septiņus alus kausus dienā, tad parādu varam atdot ar uzviju.