Nenoliedzami, šajās Saeimas vēlēšanās, strādājot kā pulkstenim, attaisnojot savu politiskā tirgotāja prasmes pārdot ledu eskimosiem, Aināram Šleseram ar "Latvija pirmajā vietā" sarakstu gāja itin labi. Otrā vieta, 17 deputātu mandāti, iekarojot plašākas vēlētāju masas, ir visai solīds, pat nebijis sniegums kādreizējiem pastarīšiem. Panākumiem pateicīgu vielu devusi iepriekš varenā "Jaunā Vienotība", kura, maigi izsakoties, attiecās ar bezrūpību pret pienākumiem vadīt valsti, kamdēļ tika no Aināra puses itin pamatoti kritizēta. Buldozers pārbrauca pāri, noārdīja un iznīcināja veco režīmu, sabeidzot attiecības ar ģimenes galvas Inesītes labo draudzenīti Eviku. Apbēdinoši, ka tālākais "LPV" ceļš nebūs rozēm kaisīts.
Lai kā Ainārs Šlesers tiektos ielavīties valdības sastāvā, lai cik bezgalīgu atbalstu apliecinātu vēlēšanu uzvarētājam Andrim Kulbergam, lencēja vēlmes nepiepildīsies, maz ticams, ka mainīsies "LPV" frakcijas atrašanās koordinātas dziļā opozīcijā. No 41 deputāta vietu ieguvušiem absolūtiem 15. Saeimas līderiem "Apvienotā saraksta" puses nav iespējama cita, kā vien nepielaidīga, barga nostāja – noraidījums šleserēniem. Otro variantu ar sadošanos rokās sabiedrība vienkārši nesapratīs.