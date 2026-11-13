Kultūrcilvēku gājiens, pieprasot valdībai atalgojuma kāpināšanas grafika sastādīšanu, pietiekamu finansējumu mākslu pasaulei un attieksmes maiņu pret daiļo mūzu kalpiem, izvērtās par pēdējā laika plašāko sarīkojumu darbaļaužu cīņā par savām tiesībām. Akcijā "Kultūra (iz)dzīvo" piedalījušies ap 2000 dalībnieku, kuru vidū pavīdēja pa slavenībai. Radošās personības, kas pieradušas pie publikas atzinības kliedzieniem "bravo, māksliniek!", ziediem, vētrainām ovācijām, šoreiz sagaidīja reti kurš talantu cienītājs. Piekrišanas saucieni un aplausi skanēja pašķidri. A kuram mūsdienās pilsoniskā sabiedrībā viegli?