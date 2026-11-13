Gada tumšākajos mēnešos pienākas vērsties iekšup, izgaismot savus kambarus, kaktus un pažobeles, jo debesīs nepalidosi, debesis ir pilnas ar cilvēku saražotiem nāves dzelžiem, bet ielās, kā jau ierasts, būtne uz divām kājām ir nesalīdzināmi mazsvarīgāka par tādu pašu divkāji glazētā bleķa bundžā uz riteņiem. Tāpēc, kur dēsies, ej un rakņājies sevī, meklē, kas derīgs, kas izsviežams.