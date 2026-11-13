Gundega Repše: Debesis ir pilnas ar cilvēku saražotiem nāves dzelžiem
Gundega Repše
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Latvijas Mediji
2026.
gada
13.
novembris,
15:00
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Pagaidām varam vien visdziļākajā pateicībā pieminēt savus senčus. Pacelt galvu un tiekties nebūt viņiem par kaunu..
Gundega Repše.
Foto:
Uģis Olte/Literatūre
Gada tumšākajos mēnešos pienākas vērsties iekšup, izgaismot savus kambarus, kaktus un pažobeles, jo debesīs nepalidosi, debesis ir pilnas ar cilvēku saražotiem nāves dzelžiem, bet ielās, kā jau ierasts, būtne uz divām kājām ir nesalīdzināmi mazsvarīgāka par tādu pašu divkāji glazētā bleķa bundžā uz riteņiem. Tāpēc, kur dēsies, ej un rakņājies sevī, meklē, kas derīgs, kas izsviežams.