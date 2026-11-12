Profesionālā sportā tiek apgrozīti miljoni, līdz ar iespējamu agresorvalsts sportistu atgriešanos arēnā nāk papildu nauda.
Labu piemēru atbildīgai nostājai, kā izturēties pret agresorvalsti, iespējams redzēt Baltijas valstu veterānu amatieru basketbolā. Kopš pilna mēroga kara uzsākšanas krievu basketbolistus neaicina ne uz vienu turnīru. Pirms tam gan bija ierasts redzēt viņus spēlējam Igaunijā, Lietuvā un arī pie mums. Krievijas basketbola veterānu braucieni uz Baltiju tika atcelti vien dažu dienu laikā pēc 2022. gada 24. februāra. 27. februārī no Ļvivas uzrakstīju gaidāmā turnīra rīkotājiem Pērnavā, vaicādams, vai Krievijas komandas varēs ierasties. Tajā pašā dienā saņēmu atbildi, ka nevarēšot gan. Neatceros, ka būtu oficiāli izsludināta šāda pozīcija veterānu basketbolā, acīmredzot tas šķita pats par sevi saprotams. Iepriekš arī pašam Siguldas veterānu komandas sastāvā nācies spēlēt pret dažām komandām no Krievijas, no kurām viena otra bijusi sevišķi spēcīga. Dažas reizes beidzamo gadu laikā esmu uzdevis retorisku jautājumu, ko gan domā šie cilvēki par to, ka viņiem liegta normālā iespēja paviesoties citā valstī un uzspēlēt savu iecienīto spēli. Tomēr, spriežot pēc valdošā noskaņojuma un atbalsta Putinam viņa uzsāktajā karā, arī krievu basketbolisti diezin vai ir draudzīgās domās par Baltiju.