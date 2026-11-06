Jauniešu protestu ģeogrāfija Eiropā pamazām paplašinās. Francijai sekoja Itālija, Spānija, Beļģija, Austrija, Grieķija. Visbeidzot arī Vācija, kur 31. oktobrī plašas manifestācijas rīkoja kreisi orientētas jauniešu organizācijas. Iemesli tie paši, kas citās Eiropas zemēs, – neapmierinošā izglītības kvalitāte, dzīves dārdzība, inflācija, mājokļu trūkums, nesamaksājamas īres cenas. Vērienīga manifestācija notika arī Vācijas galvaspilsētā Berlīnē. Bet kas ir interesanti – nesenajās Berlīnes landtāga vēlēšanās ar 26% balsu pārliecinoši uzvarēja Kreisā partija. Vecuma grupā starp 25 un 34 gadiem par šo politisko spēku balsoja 50%, tātad katrs otrais. Vienlaikus eksperti uzskata, ka Kreisās partijas programma, ja tā tiks realizēta, tikai padziļinās mājokļu krīzi Vācijas galvaspilsētā. Ja tā, tad lielākie cietēji būs tieši jaunieši. Ne pirmā un ne pēdējā reize, kad cilvēki balso pretēji savām interesēm.