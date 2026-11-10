Ziema ir piemērots laiks čaklajiem, kas vēlas lietderīgi to izmantot. Varbūt tieši ziemas drēgnums un lielie apkures rēķini izraisa paaugstinātu interesi par siltināšanas darbiem. Šo mirkli nevar laist garām!
Bet kādu siltināšanas materiālu izvēlēties, jo to ir patiešām daudz. Siltināšanas materiālus var iedalīt vairākās lielās pamatgrupās. Minerālo siltināšanas materiālu grupu veido akmensvate, stikla vate, putu stikls, keramzīts, perlīts un vermikulīts.
Polimēru plastmasas materiālu klāstu veido EPS (putupolistirols), XPS (ekstrudētais putupolistirols), PUR (poliuretāns), PIR (poliizocianurāts), fenola putu izolācija un PE putu izolācija. Daudziem droši vien daļa no šiem nosaukumiem ir pavisam sveši.
Sirdij tik tuvo dabiskas izcelsmes materiālu grupu veido koksnes šķiedras plāksnes, celulozes vate, korķis, kaņepju un linu šķiedra, aitu vilna, salmu paneļi un kokšķiedras beramā izolācija.
Specializēto siltināšanas materiālu grupu veido aerogels, vakuuma izolācijas paneļi, atstarojošā folijas izolācija, kalcija silikāta plāksnes, mikroporainā izolācija u. c.