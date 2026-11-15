Jābūt gataviem arī tā saucamajiem nepopulārajiem lēmumiem, ja tie patiešām vairāk vai mazāk skars visus godīgi..
Kad rati grāvī, ir jāvelk darba drēbes un atbilstoši apavi, nevis jāstrīdas, kuri ratus cels laukā, bet kuri tikai skatīsies un indīgi smīnēs, kā tādās reizēs bieži notiek. Veikli sastādīt jaunu valdību, kad visi sauc: "Ātrāk, ātrāk!", nav tas pats kā jauniesauktos nostādīt ierindā. Tautā saka – ātri ķer tikai blusas. Varbūt tiešām ir jāpieņem speciāls likums, kas pirmās 100 dienas aizsargā jauno valdību no verbālas linča tiesas? Atceros kādā filmā par reliģisko tēmu redzētu mudinājumu: "Galvenais – nenokavēt nomētāšanu."