Sagadījās tā, ka sarunu ar šo vīru es klausījos rītā, kad pirms divām dienām viņš bija devies mūžībā. Kad skumjo vēsti uzzināju, sarunu noklausījos vēlreiz kā no jauna. Talantīgais un vērīgais Rimants Ziedonis bija veltījis vairākus gadus, apejot apkārt visai Latvijai gar tās valsts robežu, dokumentējis un kartējis to savās grāmatās. Robežu tuvums vispār saasina redzi un uztveri, piešķir robežām papildu vērtību un nozīmi. Paldies mūziķim un dziesmu autoram Kārlim Kazākam par šo sarunu. Runājot par MI un tā iespējām, Rimants teica: "MI ir atšķaidītājs." Pasauli tas tiešām maina tik ātri,