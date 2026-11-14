Publicējam viedokļus, kādus izteica lasītāji, šonedēļ zvanot uz redakciju.
● Māris Krieviņš Raunā: "Jaunās valdības prioritātes būšot ekonomika, aizsardzība un demogrāfija. Es iesaku vēl ceturto: sociālā aizsardzība. Noskatījos LTV "Aizliegtā paņēmiena" pārraidi "Pansionāts. Ekskluzīvi", kurā uzzināju, cik bēdīga ir senioru aprūpe. Žurnālisti pētīja, cik viegli ir atrast brīvu vietu pansionātā, kādas ir izmaksas, kāda ir situācija ar aprūpētāju trūkumu un kāda nākotne sagaida senioru aprūpi valstī. Bēdīgi, pat traģiski... Lielākai daļai pensijas ir mazas, turklāt ne jau visiem senioriem ir bērni, kas spēj samaksāt par vecāku aprūpi. Šajā jomā nepieciešama reforma, kas gādātu par veco ļaužu cienīgu dzīvi, ko nopelnījuši garajā mūžā ar sociālo iemaksu."
● Rihards Kokins Rēzeknē: "Ārzemju latvieši, diasporas – vai tās varētu palīdzēt mūsu valstij, lai tā ekonomiski attīstītos vismaz līdz mūsu kaimiņvalstu Igaunijas un Lietuvas līmenim? Vairāk piesaistīt investorus. Kā apturēt prombraucēju skaitu, kā cīnīties, lai jauniešu ģimenes paliktu strādāt Latvijā? Lūk, tie ir būtiski uzdevumi. Nepieciešama sadarbība, piemēram, vajadzētu veiksmīgajiem uzņēmumiem iet palīgā ar padomu tiem, kam neveicas. Varbūt Valsts ieņēmumu dienests arī varētu palīdzēt ar ierosmēm, nevis tikai uzraudzīt nodokļu maksāšanu."
● Inta Alpe Rīgā: "Uzticos "Latvijas Avīzei", jo tā ir godīga, publicē lasītāju visdažādākos viedokļus. Esmu bijusī medicīnas darbiniece, man sāp sirds par to, ka par zobārstniecības pakalpojumiem jāmaksā tik augstas cenas. Daudziem cilvēkiem tie nav pieejami tieši augsto izmaksu dēļ. Ceru, ka jaunā valdība spēs šo problēmu risināt, gūstot papildu līdzekļus no lielo algu, pensiju saņēmējiem. Prātam neaptverami, ka ir daudz pensionāru, kuri saņem pensijas, kas lielākas par 10 tūkstošiem eiro mēnesī un dažs pat 40 tūkstošus eiro mēnesī! Būtu jānodrošina sociālais taisnīgums. Protams, jāsāk samazināt arī algas pašiem deputātiem, nekādas kompensācijas – ne par dzīvokļu īri, ne elektrību, ne transportu... Ne reizi vien spriests, ka būtu saprātīgi samazināt arī Saeimas deputātu skaitu, taču nez kādēļ tas netiek veikts."
● Imants Sūna Iecavā: "Mūsu sabiedrībā uzdarbojas atsevišķi cilvēki, grupas, kas mūsu valsts drošībai, tostarp elektroenerģijas apgādes patstāvībai, rada pretestību, aizbildinoties ar dabas ainavu bojāšanu vai putnu bojāeju. Nedomājot par valsts kopējo vajadzību, priekšplānā izvirza savas personiskās intereses. Manuprāt, viņu rīcība ir klaji kaitnieciska. Tā jau ir hibrīdkara pazīme."
● Brigita Andermane Rīgā: "Atklāšu savu riņķadanci. Lai iegādātos vīram specializēto gultu, vajadzēja mainīt dzīvesvietu, jo Jaunjelgavā man sociālais dienests iedeva piecus tālruņa numurus (visi Jēkabpils novadā), pa kuriem zvanot varētu uzzināt par gultas iegādi vai īri. Taču, tā kā īres noformēšanai vajadzēja ilgāku laiku, izvēlējos to nopirkt. Tāpēc pārcēlos uz Rīgu. Gultu pārdeva privāts uzņēmums, taču to nogādāja tikai līdz daudzstāvu nama ieejai, uz devīto stāvu smago gultu vajadzēja nest mums pašiem... Turklāt tās salikšana bija par papildu samaksu. Vārdu sakot, vienas neērtības un satraukums..."
● Gunta Ozola Valmieras novadā: "Aizejošajam veselības ministram saku "fui!". Cena kompensējamām recepšu zālēm, kuru viena iepakojuma kārbiņa iepriekš maksāja sešus eiro, tagad pieaugusi divkārt. Turklāt aptiekā vēl jāmaksā farmaceita pakalpojuma maksa, jo cena pārsniedz desmit eiro. Kā lai seniors izdzīvo, ja pensija ir mazāka par 500 eiro?"
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Publicējam viedokļus, kādus izteica lasītāji, šonedēļ zvanot uz redakciju.
● Māris Krieviņš Raunā: "Jaunās valdības prioritātes būšot ekonomika, aizsardzība un demogrāfija. Es iesaku vēl ceturto: sociālā aizsardzība. Noskatījos LTV "Aizliegtā paņēmiena" pārraidi "Pansionāts. Ekskluzīvi", kurā uzzināju, cik bēdīga ir senioru aprūpe. Žurnālisti pētīja, cik viegli ir atrast brīvu vietu pansionātā, kādas ir izmaksas, kāda ir situācija ar aprūpētāju trūkumu un kāda nākotne sagaida senioru aprūpi valstī. Bēdīgi, pat traģiski... Lielākai daļai pensijas ir mazas, turklāt ne jau visiem senioriem ir bērni, kas spēj samaksāt par vecāku aprūpi. Šajā jomā nepieciešama reforma, kas gādātu par veco ļaužu cienīgu dzīvi, ko nopelnījuši garajā mūžā ar sociālo iemaksu."
● Rihards Kokins Rēzeknē: "Ārzemju latvieši, diasporas – vai tās varētu palīdzēt mūsu valstij, lai tā ekonomiski attīstītos vismaz līdz mūsu kaimiņvalstu Igaunijas un Lietuvas līmenim? Vairāk piesaistīt investorus. Kā apturēt prombraucēju skaitu, kā cīnīties, lai jauniešu ģimenes paliktu strādāt Latvijā? Lūk, tie ir būtiski uzdevumi. Nepieciešama sadarbība, piemēram, vajadzētu veiksmīgajiem uzņēmumiem iet palīgā ar padomu tiem, kam neveicas. Varbūt Valsts ieņēmumu dienests arī varētu palīdzēt ar ierosmēm, nevis tikai uzraudzīt nodokļu maksāšanu."
● Inta Alpe Rīgā: "Uzticos "Latvijas Avīzei", jo tā ir godīga, publicē lasītāju visdažādākos viedokļus. Esmu bijusī medicīnas darbiniece, man sāp sirds par to, ka par zobārstniecības pakalpojumiem jāmaksā tik augstas cenas. Daudziem cilvēkiem tie nav pieejami tieši augsto izmaksu dēļ. Ceru, ka jaunā valdība spēs šo problēmu risināt, gūstot papildu līdzekļus no lielo algu, pensiju saņēmējiem. Prātam neaptverami, ka ir daudz pensionāru, kuri saņem pensijas, kas lielākas par 10 tūkstošiem eiro mēnesī un dažs pat 40 tūkstošus eiro mēnesī! Būtu jānodrošina sociālais taisnīgums. Protams, jāsāk samazināt arī algas pašiem deputātiem, nekādas kompensācijas – ne par dzīvokļu īri, ne elektrību, ne transportu... Ne reizi vien spriests, ka būtu saprātīgi samazināt arī Saeimas deputātu skaitu, taču nez kādēļ tas netiek veikts."
● Imants Sūna Iecavā: "Mūsu sabiedrībā uzdarbojas atsevišķi cilvēki, grupas, kas mūsu valsts drošībai, tostarp elektroenerģijas apgādes patstāvībai, rada pretestību, aizbildinoties ar dabas ainavu bojāšanu vai putnu bojāeju. Nedomājot par valsts kopējo vajadzību, priekšplānā izvirza savas personiskās intereses. Manuprāt, viņu rīcība ir klaji kaitnieciska. Tā jau ir hibrīdkara pazīme."
● Brigita Andermane Rīgā: "Atklāšu savu riņķadanci. Lai iegādātos vīram specializēto gultu, vajadzēja mainīt dzīvesvietu, jo Jaunjelgavā man sociālais dienests iedeva piecus tālruņa numurus (visi Jēkabpils novadā), pa kuriem zvanot varētu uzzināt par gultas iegādi vai īri. Taču, tā kā īres noformēšanai vajadzēja ilgāku laiku, izvēlējos to nopirkt. Tāpēc pārcēlos uz Rīgu. Gultu pārdeva privāts uzņēmums, taču to nogādāja tikai līdz daudzstāvu nama ieejai, uz devīto stāvu smago gultu vajadzēja nest mums pašiem... Turklāt tās salikšana bija par papildu samaksu. Vārdu sakot, vienas neērtības un satraukums..."
● Gunta Ozola Valmieras novadā: "Aizejošajam veselības ministram saku "fui!". Cena kompensējamām recepšu zālēm, kuru viena iepakojuma kārbiņa iepriekš maksāja sešus eiro, tagad pieaugusi divkārt. Turklāt aptiekā vēl jāmaksā farmaceita pakalpojuma maksa, jo cena pārsniedz desmit eiro. Kā lai seniors izdzīvo, ja pensija ir mazāka par 500 eiro?"
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