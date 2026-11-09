Mediķi aicina papildināt valsts apmaksāto izmeklējumu klāstu

Slimība, kas ilgstoši var nelikt par sevi manīt, bet, laikus neatklāta, var apdraudēt cilvēka dzīvību. Tā ir vēdera aortas aneirisma — asinsvada paplašinājums, kas plīstot ir ļoti bīstams. Piektdien Austrumu slimnīcā simt cilvēku bija iespēja bez maksas pārbaudīt vēdera aortas veselību. Mediķi uzsver — Latvijā šādu izmeklējumu būtu jāapmaksā valstij, vēsta 360TV Ziņas.
Vecums, smēķēšana, paaugstināts asinsspiediens vai iedzimtība var būt iemesls dzīvībai bīstamajam paplašinājumam. Cilvēks par to var nenojaust līdz pat brīdim, kad asinsvads plīst, izraisot masīvu iekšēju asiņošanu.
Pacients Zigurds par diagnozi uzzināja tikai tad, kad bija nepieciešama neatliekama operācija: "Nekādi simptomi nebija, zāles nelietoju, strādāju. Palika jocīgi darbavietā, savācu visas savas mantiņas. Kas notika tālāk — neatceros. It kā pats esot izsaucis ātros Ogrē."
Ja paplašinājums plīst nediagnosticēts, mirstības risks ir kritisks — daudzi pacienti pat nepaspēj nokļūt līdz slimnīcai. Austrumu slimnīcā veiktajā bezmaksas skrīningā jau atkal atklāts pacients, kuram aorta ir lielāka par normu.
Kā atzīst RAKUS Radioloģijas centra vadītāja, invazīvā radioloģe Aina Kratovska, problēmas mērogs ir satraucošs: "Ja normāli aorta ir divi centimetri, tad es šī gada laikā esmu redzējusi aortas, kas ir 10 centimetri, kas ir ļoti lielas. Tas nozīmē, ka cilvēkiem nekad nav taisīta sonoskopija. Viņš nekad par to nav zinājis, nav gājis, interesējies, nedz sūtīts."
Citviet pasaulē plīsumu skaits sarūk, jo slimību atklāj laikus. Mediķi aicina ikvienu pēc 65 gadu vecuma vismaz reizi mūžā veikt vēdera aortas ultrasonogrāfiju un cer, ka valsts beidzot ieviesīs apmaksātu skrīninga programmu.
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Slimība, kas ilgstoši var nelikt par sevi manīt, bet, laikus neatklāta, var apdraudēt cilvēka dzīvību. Tā ir vēdera aortas aneirisma — asinsvada paplašinājums, kas plīstot ir ļoti bīstams. Piektdien Austrumu slimnīcā simt cilvēku bija iespēja bez maksas pārbaudīt vēdera aortas veselību. Mediķi uzsver — Latvijā šādu izmeklējumu būtu jāapmaksā valstij, vēsta 360TV Ziņas.
Vecums, smēķēšana, paaugstināts asinsspiediens vai iedzimtība var būt iemesls dzīvībai bīstamajam paplašinājumam. Cilvēks par to var nenojaust līdz pat brīdim, kad asinsvads plīst, izraisot masīvu iekšēju asiņošanu.
Pacients Zigurds par diagnozi uzzināja tikai tad, kad bija nepieciešama neatliekama operācija: "Nekādi simptomi nebija, zāles nelietoju, strādāju. Palika jocīgi darbavietā, savācu visas savas mantiņas. Kas notika tālāk — neatceros. It kā pats esot izsaucis ātros Ogrē."
Ja paplašinājums plīst nediagnosticēts, mirstības risks ir kritisks — daudzi pacienti pat nepaspēj nokļūt līdz slimnīcai. Austrumu slimnīcā veiktajā bezmaksas skrīningā jau atkal atklāts pacients, kuram aorta ir lielāka par normu.
Kā atzīst RAKUS Radioloģijas centra vadītāja, invazīvā radioloģe Aina Kratovska, problēmas mērogs ir satraucošs: "Ja normāli aorta ir divi centimetri, tad es šī gada laikā esmu redzējusi aortas, kas ir 10 centimetri, kas ir ļoti lielas. Tas nozīmē, ka cilvēkiem nekad nav taisīta sonoskopija. Viņš nekad par to nav zinājis, nav gājis, interesējies, nedz sūtīts."
Citviet pasaulē plīsumu skaits sarūk, jo slimību atklāj laikus. Mediķi aicina ikvienu pēc 65 gadu vecuma vismaz reizi mūžā veikt vēdera aortas ultrasonogrāfiju un cer, ka valsts beidzot ieviesīs apmaksātu skrīninga programmu.
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