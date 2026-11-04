Kulbergs racionāli mēģinās panākt sev ērtāku un prognozējamāku valdības sastāvu, bet tādā nav vietas Dombravam vai kādam citam spilgtam politiķim.
Lai saprastu, kāpēc Nacionālajai apvienībai Jānis Dombrava kā ministrs nākamajā valdībā ir nepieciešams, bet premjeram Andrim Kulbergam būtiski, lai viņš tur nebūtu, vispirms jāapskata, kā saduras pavisam racionālā veidā abu pušu intereses.
Andris Kulbergs ir izveidojis spēcīgu un mūsdienīgu personisko zīmolu rekordīsā laikā. Viņa publiskais tēls balstās uz rīcības un risinājumu cilvēka piedāvājumu. Ar saukli "Kulbergs ir risinājums" viņš sevi pasniedz kā praktisku uzņēmēju no ekonomikas, proti, biznesa. Runā saprotami un bez liekiem diplomātiskiem lokiem, reizēm lietojot spilgtus, emocionālus izteicienus, piemēram, kritizējot NVO finansējuma datus. Tas sabiedrībai šķiet atsvaidzinoši un daudzsološi. Deklarētās idejas spēj piesaistīt vēlētājus no plaša politiska spektra, veikli aptīrot kūtros un publikai apnikušos politiskos konkurentus no vēlētāju balsīm. Labprāt demonstrē aktīvu dzīvesveidu, hobijus un ģimeni, radot dinamisku, taču tautai tuvu tēlu. Publiskā eksponēšanās vērsta uz drošību, ekonomiku, birokrātijas samazināšanu un cīņu pret korupciju. Ēnā ir palicis viņa ļoti aktīvais un personiskais atbalsts legālai migrācijai un ļoti tuvais ekonomiskais interešu loks ar Aināra Šlesera "Latviju pirmajā vietā".