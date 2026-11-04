Spēkā stājies Rīgas pilsētas tiesas spriedums, ar kuru Kaspars Eizentāls, Andris Jansons, Katrīna Korotecka, Valērijs Guskovs un Edgars Litvinskis atzīti par vainīgiem nelikumīgu līdzekļu iegūšanā, organizētā grupā izvairoties no nodokļu nomaksas lielā apmērā. Visām piecām personām piespriesta probācijas uzraudzība, kā arī naudas sodi, kuru apmērs gan ir atšķirīgs.
Tiesas spriedumā teikts, ka 2021. gada pavasarī Edgars Litvinskis nolēmis realizēt noziedzīgu nodomu – nelikumīgi iegūt naudas līdzekļus, izvairoties no nodokļu nomaksas. Litvinskis izplānojis interneta platformā "Amazon Marketplace" pārdot elektropreces dažādu valstu iedzīvotājiem, saņemt samaksu par precēm, tostarp attiecīgajai valstij maksājamo pievienotās vērtības nodokli (PVN), bet nedeklarēt ar nodokli apliekamos darījumus attiecīgo valstu nodokļu administrācijās un nenomaksāt šīm valstīm pienākošos PVN.
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