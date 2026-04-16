Koalīcijas partneri vienojušies turpināt darbu valdībā, pēc tikšanās ar koalīciju veidojošo politisko spēku pārstāvjiem paziņoja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Siliņa ceturtdien uz sarunu bija aicinājusi pārstāvjus no "Jaunās vienotības", Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un partijas "Progresīvie".
Siliņa norādīja, ka šodien Saeimā ir jāatrisina jautājums par aizdevumu nacionālajai aviokompānijai "airBaltic". Paredzēts, ka pirms balsojuma Saeimā šo jautājumu pārrunās Saeimas frakcijas.
Tāpat Siliņa akcentēja, ka satiksmes ministram Atim Švinkam (P) būs jāstrādā, lai nodrošinātu, ka "airBaltic" ir rentabls uzņēmums.
Pretējā gadījumā Švinkam būs jāuzņemas atbildība,
uzsvēra premjere.
Tāpat Siliņa norādīja, ka Satiksmes ministrija ir jāreorganizē, jo "daudzi darbi ir iestrēguši" un nevirzās uz priekšu. Viņa reorganizāciju sagaida jau tuvākajā laikā.
Savukārt "Progresīvo" vadītājs Andris Šuvajevs pauda cerību, ka jautājumu par "airBaltic" aizdevumu varēs atrisināt pēc iespējas ātrāk.
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis norādīja, ka partija neredz šķēršļus turpināt darbu valdības koalīcijā. Vienlaikus ZZS esot guvusi pārliecību, ka satiksmes nozares atbildīgais ministrs uzņemas pilnu atbildību par piedāvāto risinājumu valsts aviokompānijas "airBaltic" kreditēšanai. Kā uzsvēra Rokpelnis, neveiksmes gadījumā ministrs ir gatavs atkāpties no amata.
Koalīcijas sarunās "Progresīvie" piesaukuši arī "kokrūpnieku skandālu", norādot, ka kādu nelikumību gadījumā atbildība jāuzņemas būs arī zemkopības ministram Armandam Krauzem (ZZS).
Siliņas valdībā pārstāvēto partiju domstarpības ir samilzušas tik tālu, ka Siliņa trešdien pieļāva valdības krišanu, kam oficiāli pamatā būtu "Jaunās vienotības", "Progresīvo" un ZZS nespēja vienoties par atbalstu aviokompānijai "airBaltic".
Iepriekš ZZS Saeimas frakcijas deputāti uzstāja uz "trīs punktu piedāvājumu", tostarp Švinkas demisiju, lai ZZS parlamentārieši atbalstītu īstermiņa aizdevuma piešķiršanu "airBaltic" 30 miljonu eiro apmērā.
ZZS piedāvājums paredzēja, ka atbalsts aizdevuma piešķiršanai tiks nodrošināts, ja tiek iespējami skaidri piedāvāts plāns, kā "airBaltic" sasniegs rentabla uzņēmuma statusu, ja līdz Saeimas balsojumam par aizdevumu Švinka atkāpjas no satiksmes ministra amata, uzņemoties politisko atbildību par situācijas nekontrolēšanu, un ja Siliņa uzņemas politisko atbildību par plāna aviokompānijas rentabilitātes nodrošināšanai izpildi.
Savukārt "Progresīvie" uzsvēra, ka ZZS piedāvājumu negrasās apsvērt, bet "Jaunā vienotība" koalīcijas partnerus aicināja uz sarunām, lai vienotos par turpmāko darbu.
