Pat ja jauna auto izvēle nav tava tuvākā prioritāte – uz izstādi "Auto 2026" noteikti ir vērts aiziet. Un dēlus vai mazdēlus turp aizvest. Jo automobiļi ir ne tikai pārvietošanās līdzeklis. Tie ir raženas un pārtikušas dzīves simbols. Tie ir skaisti.
Un agrāk pie mums neredzēta šajā jomā šogad tik daudz, ka vienīgā iespēja kaut vai aptuveni orientēties jaunumu plūsmā laikam jau ir Ķīpsalā, kur šonedēļ tiek pulcēts gluži vai fantastisks autobūves jaunumu koncentrāts. Jau piektdienā – veselas 15 modeļu pirmizrādes. (Protams, šie jaunumi tur paliks arī sestdien un svētdien). Pirmkārt austrumnieki, kuru ofensīva nebeidzas. Lūk, piemēram, vēl veseli seši Ķīnas "Chery" modeļi. Par šīs firmas "Tiggo" (Latvijā to pārstāv "Wess") jau stāstījām martā. Nu cits Latvijas autotirgus veterāns "Mūsa Motors" iepazīstina ar "Jaecoo" un "Omoda". Šīs jaunās markas izceļas ar progresīvām drošības tehnoloģijām, augstu komfortu un videi saudzīgiem spēka agregātiem.
Jaunie modeļi atspoguļo globālās autoindustrijas tendences – elektrifikāciju, viedās savienojamības risinājumus, saglabājot pieejamas cenas.
Ķīnas auto tirdzniecības līderis Latvijā pašlaik ir "BYD" (dīleris "Inchape Motors"). Un jau tā bagātīgo modeļu klāstu tas nu papildina ar "BYD ATTO 3 EVO", "BYD ATTO 2 DM-i" un "BYD SEAL" prezentācijām. Jaunākās paaudzes "BYD ATTO 3 EVO" nodrošina līdz pat 510 km (WLTP) nobraukumu un klusu, pārliecinošu gaitas kvalitāti. "BYD ATTO 2 DM-i" ir turpinājums "SEAL U DM-i" veiksmes stāstam, kas jau vairākās Eiropas valstīs ir kļuvis par pārdotāko "plug-in" hibrīdu.
Ja ķīniešiem tomēr nav ticības, būs iespēja apmeklēt mana favorīta pērnā Eiropas Gada auto ("Renault 5") mazākā radinieka jaunā "Renault Clio" pirmizrādi. "Clio" atgriežas ar jaunu, drosmīgu dizainu un pilnā hibrīda piedziņas sistēmu "E-Tech", kas nodrošina 160 ZS jaudu un ļauj līdz pat 80% no pilsētas satiksmē pavadītā laika pārvietoties pilnībā elektriskā režīmā. Hibrīdsistēma samazina degvielas patēriņu līdz pat 40%, salīdzinot ar tradicionālajiem iekšdedzes dzinējiem, turklāt tai nav nepieciešama papildu uzlāde.
Var doties uz "Kia" stendu, kur varēs apskatīt gada sākumā pasaules pirmizrādi piedzīvojušo "EV2" elektromobili. Šis auto noteikti būs gada intriga Eiropas tirgū, jo piedāvās zemākas cenas "ieejas biļeti" elektromobiļu pasaulē. Dīleris "Forum Auto" izstādē parādīs arī prāvākos elektromobiļus "EV4" un "EV5", kā arī unikālo elektrisko komerctransporta modeli "PV5" – šis segments līdz šim ir maz apgūts.
Pilns dalībnieku saraksts avīzē diemžēl nav ietilpināms, tas atrodams "BT1" interneta mājaslapā. Un plānojiet savu vizīti. Izstādes organizatoru pārstāvis Gints Šāvējs brīdina – Ķīpsala nav bezizmēra. Automobiļu izstādes apmeklētājiem sestdienu vidučos mēdz pietrūkt vietu ne tikai bezmaksas stāvvietu zonās, bet pat dārgākajā laukumā pie pašas halles. Pārpildīts tad tiek arī patālais tirdzniecības centra "Olimpija" pagrabs. Gints iesaka pamēģināt jauno pakalpojumu – no Matrožu ielas tālākajā galā izvietotā prāvā bezmaksas stāvlaukuma kursēs busiņš (arī bezmaksas).
