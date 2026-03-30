"Chery Tiggo 7" iepazinu un par to jums stāstīju jau februārī, kad "Wess" paspārnē durvis vēra šīs Ķīnas firmas salons. Un jau toreiz gribēju kaut ko mazāku, pieticīgāku. Vēl demo "Tiggo 4" tobrīd šiem nebija. Nu to dabūju un turpinu meklēt atbildi uz virsrakstā likto jautājumu.
Šis ir mērķtiecīgs iebrauciens mūsu kārotākajā izmēru grupā. Ķīnieši lieliski redz, ka patiešām nelieli pilsētas elektromobiļi te vēl netiek pieņemti. Lieliskie "Dongfeng Box" un "GWM Ora" gada laikā Latvijā pirkti uz vienas rokas pirkstiem skaitāmā daudzumā. Te vajag ko tādu, kas kaimiņam vai kolēģim neliek tavu rocību un vērienu apšaubīt. Un "Tiggo 4" tāds ir. Gan "tikai" 430 cm garš, tas izskatās (pateicoties arī testa auto skaistajai zilgansudraba krāsai) veiksmīga, tādēļ mazliet apskaužama cilvēka cienīgs.
Lai kā elektrouzlādes tirgotāji slavētu bezizmešu daļas izaugsmi mūsu auto tirgū, tā ir un paliek niecīga. Nu negrib štepseles meklēt un pie tām kvernēt daudzdzīvokļu rajonu iemītnieki. Un "Tiggo" dod vienkāršu benzīna motoriņu, pietiekamu (90 ZS) vienmērīgai kustībai mums atļautos ātrumos. Papildina to ar elektrisku piedevu paātrinājumiem un pilsētās vai citādi blīvā satiksmē biežo palēninājumu rekuperācijai. Rezultāts – pilnīga saprātīgas dinamikas pietiekamība un izcils nu jau dārgā benzīna patēriņa rezultāts. Ādaži–Mārupe–Salaspils–Bolderāja: tikai nedaudz virs četriem litriem uz 100 km.
Auto nav viegls (1500 kg). Daļēji hibrīdiekārtas dēļ. Arī nesošās konstrukcijas acīmredzami stipras (NCAP testos piecas zvaigznes). Un tieši tādēļ ripojums uz riteņiem, kuri mūsu ceļiem piemēroti augsta profila, patiešām komfortabls.
Priekšējā paneļa divi ekrāni nelien vējstiklā. Biežāk lietojamo funkciju (klimats, skaņa) vadībai nav jābaksta stiklos – tām piešķirta jauka taustiņu rinda parocīgā vietā.
Un par tiem izmēriem. Nu nav šie 420–430 cm garie krosoveri mazi. Salona platums ir gandrīz tāds pats kā pusmetru garākajos (un divreiz dārgākajos) kuģos. Tie vinnē tikai tad, ja tiešām vajadzīga trešā sēdekļu rinda. Vai milzīgs bagāžnieks.
Salona apdare... Nu grib krietna daļa mūsdienu letiņu to šiku un komfortu, kura diemžēl nav "Dacia" darba zirdziņos. Un ar "Tiggo" var to saņemt vispārākajā līmenī. Par to pašu vai tikai maķenīt augstāku cenu.
Vārdu sakot – labs auto, kuru jau pirmajos pieejamības mēnešos izvēlējušies vairāki desmiti preces izcelsmes vietas nenobaidītu pircēju.
Bet labākais – ieguvēji tuvākajā laikā būs ne tikai viņi. Šāda Ķīnas ofensīva pastiprina veselīgu un mums visiem izdevīgu konkurenci. Ziņas tā vien ņirb no Eiropas, Japānas, Korejas firmu dažādu "akciju" piedāvājumiem. Tuvu "Tiggo" cenu līmenim (nedaudz virs 20 000 eiro) nolaidušies, piemēram, šīs "pilsētas SUV" grupas ciltstēvi "Nissan Qashqai" un "Juke", pavisam nedaudz par "Tiggo 4" mazākie "Toyota Yaris Cross". Milzu pavasara atlaides piedāvā pat parasti šajā ziņā konservatīvais "VW". Un tā tālāk... Paldies Ķīnas autobūvei par pircējam labvēlīgo spiedienu!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu