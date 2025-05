Katram no mums ir atmiņas no bērnības, kas ļoti spilgtas saglabājas visu mūžu. Viena no tām ir bērnības garša. 11. maijā svinam Mātes dienu, un arī mēs, žurnāla "Praktiskais Latvietis" veidotāji, nolēmām padalīties ar savām bērnības atmiņām un ēdienu receptēm. Dažkārt šie ēdieni ir ļoti vienkārši, jo arī laiki bija citādi, bet tā ir garša, ko paņemam līdzi savā dzīvē un mēģinām atdarināt. Turklāt atmiņas nesastāv tikai no ēdiena garšas, bet arī sajūtām, kādas tās bija tolaik – bērnībā.

Manā bērnībā mamma vai vecmāmiņa nedēļas nogalēs mēdza gatavot debesmannu. Lai šis deserts taptu, vajadzīgi tikai daži produkti: manna, svaigas ogas vai augļi vai to sula, vai arī ievārījums, cukurs un pacietība, lai šo kārumu sakultu.

Mamma mannas putru kūla ar koka karoti. To darīja tik sirsnīgi, ka dažkārt viņai pat norasoja piere. Jo ilgāk kuļ, jo debesmanna kļūst čaganāka, gaišāka un garšīgāka.

Bet pirms kulšanas vajadzēja prast meistarīgi izvārīt mannas putru, lai neveidotos kunkuļi. Tāpēc mannas putraimus bēra sīkā strūkliņā, katliņa saturu nepārtraukti maisot. Tikpat svarīgi bija trāpīt pareizo mannas daudzumu – ja to pievieno par daudz, putra būs cieta, to būs grūti sakult, saldēdiens būs klīsterveidīgs. Ja ar putraimiem skopojas, sanāk šķidra zupiņa. Sakult var, bet tad nav gaisīgā debesmanna, uz ko cerēts.

Kad mums bija privātmāja un dārzs, vasarā atlika iziet ārā un no krūma salasīt jāņogas vai upenes debesmannai vai arī nogriezt vairākus rabarberu kātus. Citos gadalaikos šā deserta pagatavošanai izmantoja no dārza veltēm izvārītos ievārījumus un izspiestās sulas. Paretam debesmannu uzkūla no dzērvenēm vai brūklenēm. Man ļoti garšoja, bet mamma teica, ka dzērvenes jāpataupa citām vajadzībām.

Dzērveņu debesmanna

Sastāvdaļas

1 glāze dzērveņu

pusglāze cukura

pusglāze mannas

3 glāzes ūdens

piens

Ūdeni uzvāra. Ieber nomazgātas dzērvenes un vāra, līdz ogas izšķīst. Tad šķidrumu izkāš un dzērvenes izberž caur sietu, lai nekas neiet zudumā. Iegūto šķidrumu lej atpakaļ katlā, pieber cukuru un uzvāra. Kad cukurs izkusis, tievā strūkliņā lēnām pievieno mannas putraimus, visu laiku maisot. Maisot uzbriedina putru, kurai beigās vajadzētu būt bieza krējuma konsistences. Atdzesē. Tad ar mikseri vai putojamo slotiņu puto, līdz masa apjomā palielinājusies trīs reizes un kļuvusi gaiša. Pasniedz ar aukstu pienu.