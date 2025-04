15. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.

(8., 9., 10.04.) un stādāmajā laikā šajā gadā iekrīt gada simtā diena. Laiks sēt zirņus un pupas, arī labību un eļļas augus. Stāda augļu kokus. Pārpiķē un pārstāda tomātu un paprikas dēstus. Vēl var paspēt iesēt un izaudzēt arī dēstus agro šķirņu tomātiem. Sakņu dienās (11., 12., 13.04.) sējas darbi un stādīšana var turpināties. Redīsus, burkānus, pastinakus un sīpolus no sēklām var likt zemē. Pārpiķē un pārstāda saaudzētos dēstus. Sēj zālājus un stāda kokus.

Pārdomas

Dārzs jau nav tikai zāliens. Jāķeras klāt arī tai daļai, kur tiek audzēta pārtika. Cik nu katram to dobju un vagu paredzēts apgūt, paliek katra paša ziņā, bet augu maiņu gan vajadzētu ievērot, lai uzturētu dārza veselību. Par augu seku un augu maiņu literatūrā atrodami daudzi raksti, kas brīžam samulsina pat pieredzējušu dārzkopi. Jo, kā lai pārsimt kvadrātmetros ievieš to rotāciju? Tik traki jau nav, un reālajā dzīvē viss notiek vienkāršāk. Jāpatur prātā, ka arī augsne mēdz nogurt, ja to pārmērīgi rušina un gadu no gada vienā un tajā pašā vietā mēģina audzēt vienu un to pašu kultūraugu, tas attiecas uz viengadīgajiem dārzājiem. Nevajag apstrādājamo platību dalīt vienpadsmit daļās, pietiks ar četrām. No tām vienu daļu katru gadu atstāj atveseļošanai un atpūtai, apsējot ar kādu zaļmēslojuma augu vai zālāju. Dārzam jāpriecē, nevis jākļūst par mocībām.

Aprīlis