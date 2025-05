Katram no mums ir atmiņas no bērnības, kas ļoti spilgtas saglabājas visu mūžu. Viena no tām ir bērnības garša. 11. maijā svinam Mātes dienu, un arī mēs, žurnāla "Praktiskais Latvietis" veidotāji, nolēmām padalīties ar savām bērnības atmiņām un ēdienu receptēm. Dažkārt šie ēdieni ir ļoti vienkārši, jo arī laiki bija citādi, bet tā ir garša, ko paņemam līdzi savā dzīvē un mēģinām atdarināt. Turklāt atmiņas nesastāv tikai no ēdiena garšas, bet arī sajūtām, kādas tās bija tolaik – bērnībā.

Manas bērnības svētku neatņemama sastāvdaļa bija malkas plītī ceptā drumstalmaize.

Jau rīta pusē lielā bļodā vecmāmiņa iejauca rauga mīklu un lika raudzēties uz siltā krāsns mūrīša. Kad mīkla jau kāpa pāri bļodas malām, varēja sākt darboties. Vasarā drumstalmaizei izmantoja sagrieztus sulīgo rabarberu kātus, rudens pusē ābolus, bet ziemā no dārza ogām un augļiem vārītos ievārījumus jeb, kā tolaik teica, zaptes.

Visgaršīgākā un arī vissaldākā drumstalmaize sanāca ar zemeņu zapti, bet biežāk tomēr izmantoja ābolu biezeni, kas vienmēr bija gana daudz savārīts.

Vēl tagad atceros to īpašo neatkārtojamo smaržu, kas pārņēma virtuvi, kad gardumu vilka ārā no cepešplīts.

Tā vien gribējās vēl karstam noknibināt kādu kraukšķīgu maliņu.

Tagad drumstalmaizi cepu pati, bet tomēr īsto bērnības garšu un smaržu līdz galam nav sanācis atdarināt…

Drumstalmaize

Mīklai:

250 ml piena

650 g kviešu miltu

50 g rauga

150 g sviesta

100 g cukura

2 olas

šķipsniņa sāls, kardamons

Drumstalām:

100 g kviešu miltu

100 g cukura

100 g sviesta

vanilīns

Siltā pienā izšķīdina cukuru un sāli. Pievieno daļu izsijātu miltu, atšķaidītu raugu un samīca. Pieliek atlikušos miltus, sakultas olas, saputotu sviestu un mīca, līdz mīkla atdalās no trauka malām un rokām. To nolīdzina, pārkaisa ar miltiem, pārklāj ar tīru drāniņu un siltā vietā raudzē 2,5–3 stundas. Kad mīkla divkāršojusies tilpumā, to atspiež, lai atdalītu ogļskābo gāzi, un vēlreiz uzraudzē.

Tikmēr pagatavo drumstalas: miltus sajauc ar cukuru un vaniļu, pievieno sīkās piciņās saplucinātu sviestu un saberž ar rokām nelielās drupatās. Ja masa valgana, pievieno vēl nedaudz miltu.

Uzrūgušo mīklu liek uz plāts un izlīdzina aptuveni 1,5 cm biezumā. Vēlreiz uzraudzē un pārziež ar ievārījumu (100 g), pārkaisa ar drumstalām un cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 35–40 minūtes. Atdzisušu sagriež iegarenos gabaliņos.