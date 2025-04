Var būt vairāki faktori, kas jāņem vērā, izvēloties vietu savam sakņu dārzam. Viens no svarīgākajiem – kur noskatītā vieta atrodas.

Pirmais variants - pie dzīvojamās mājas

Ja gadījumā tā ir no jauna celta māja, tad parasti ap to ir iesēts zāliens, kur iepriekš savesta melnzeme, parasti ne biezākā slānī kā 10 cm. Kas atrodas zem melnzemes kārtas, to var tikai minēt. Tas būs atkarīgs no daudziem faktoriem.Apakšā parasti būs grunts sajaukums. Ja celtniecības laikā ir ticis paaugstināts grunts līmenis, tur būs grants un smilts sajaukums, tur var būt no betonēšanas darbiem palikuši sacietējuši betona gabali.

Ja celtnieki nav bijuši godprātīgi, tur var būt paslēpusies dzelzs armatūra, koka gabali no paletēm, polietilēna iepakojuma gabali. Vai tāda augsne ir piemērota sakņu dārza ierīkošanai? Kategoriski nē! Vai ir jēga tam visam pa virsu bērt melnzemes kravas? Tas būs pārāk dārgi, jo, lai iegūtu vismaz 20 cm biezu kārtu, uz 100 m2 grunts gabala vajadzēs 20 m3 melnzemes. Tādā situācijā prātīgāk iet citu ceļu – domāt par augsto dobju izbūvi. Tad nebūs svarīgi, vai apakšā ir neauglīga grunts, cieta zeme vai grants. Izņēmums gan ir asfalts, jo tas siltā laikā izdala kaitīgus savienojumus, tādēļ uz asfalta to nekādā gadījumā nevajadzētu darīt.