Japānas korporācija "Yanmar Agri" prezentējusi jauno YH700MA kombainu, kas paredzēts saimniecībām, kurās audzē vairākus kultūraugus, piemēram, kviešus, sojas pupas, kukurūzu, sarkanās pupiņas, griķus un citus.
Ražotājs apgalvo, ka jaunā kombaina daudzpusība palīdz samazināt aprīkojuma izmaksas. Pieprasījums pēc šādām mašīnām pieaug, jo samazinās lauksaimnieku skaits saimniecībās un pieaug strādnieku vidējais vecums. Tagad uz vienu cilvēku ir pieejams vairāk zemes, tāpēc nepieciešams daudzpusīgs aprīkojums.
YH700MA ir vienkārša konfigurācija ar uzsvaru uz automatizāciju: paralēlā vadība, automātiska pļaušanas augstuma regulēšana un režīmu pārslēgšana. Tas vienkāršo darbību un uzlabo darbības stabilitāti. Kombains ir aprīkots ar 69 ZS dzinēju un atbalsta 2 vai 2,6 metrus platus hederus. 1600 litru graudu tvertne nodrošina ilgāku nepārtrauktu darbību.
Ražotājs teic, ka modelis būs pieejams arī īpašā versijā kviešiem un sojas pupiņām ar funkcijām, kas samazina kulšanas zudumus.
