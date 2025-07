Kad vasaras gardākās ogas zemenes nolasītas, darbs zemeņu dobēs vēl nebeidzas. Lai stādi arī nākamajā sezonā dotu bagātīgu un kvalitatīvu ražu, tie jākopj arī pēc noražošanas. Tas ir piemērots laiks atjaunot stādījumus, apgriezt lapas, izravēt nezāles un parūpēties par augu mēslošanu. Konsultē Dārzkopības institūta Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļas pētniece Valda Laugale.

Lapu apgriešana

Daudzu dārzkopju ierasta prakse ir zemeņu lapu apgriešana tūlīt pēc pēdējās ražas novākšanas. Taču jāpatur prātā, ka tā nav obligāta visos gadījumos. Lapas ieteicams apgriezt tikai tad, ja zemenēm ir izplatītas lapu slimības, piemēram, plankumainība, pelēkā puve vai miltrasa, vai arī novēroti ērču bojājumi.

Apgriešana veicina jaunu un veselīgu lapu augšanu un samazina slimību ierosinātāju un kaitēkļu izplatību. Lielākās platībās lapas nopļauj, savukārt piemājas dārzā parasti nogriež ar šķērēm 1–2 cm augstumā no augšanas pumpura, to netraumējot. Ja izplatīta zemeņu ērce, maksimāli zemu nogriež arī jaunās lapiņas, uz kurām šā kaitēkļa ir visvairāk. Nogrieztās lapas, vecās ogas un citas augu atliekas aizvāc no dobes.

Stīgu apgriešana