Pajautāt kurinātājam, kā bija vilkt laukā no kurtuves ogļu izdedžus, nav iespējams, jo šobrīd katlumājā nav neviena paša kurinātāja. Šķeldas un granulu katli ir pilnībā automatizēti, cilvēka līdzdarbība vispār nav nepieciešama, vien tik, cik atvest kurināmo, bet to dara piegādātāji. "Šķeldu atved, nober šeit uz kustīgās grīdas, tā padod to uz transportieri, kurš ielādē to katlā, kas pats to iestumj kurtuvē. Cilvēks rudenī katlu iedarbina, un tālāk viss notiek automātiski pēc iepriekš izveidotas programmas," šķeldas katla darbību apraksta "Saulkrastu komunālservisa" Apsaimniekošanas un siltumapgādes nodaļas vadītājs.

Neviens darbinieks pat nav norīkots sēdēt pie datora un uzmanīt šķeldas katlu, tas visu apkures sezonu strādā pats savā nodabā. "Mums atliek vien tik, cik katlu pabarot. Ja kaut kas neiet, kā vajag, atnāk īsziņa uz telefonu," norāda Ģ. Gūtmanis. Kad katlumāja kurināta ar akmeņoglēm, bijuši nodarbināti divi kurinātāji, kuri strādājuši divās maiņās. "Viņi strādāja dienu un nakti, visu laiku mainījās. Ja kāds saslima, tad bija jāmeklē, kas aizvietos. Ar darbaspēku arī bija, kā bija, tas nebūt nebija tas labākais kontingents, gadījās arī, ka kāds uzkāpj uz korķa, un tad Zvejniekciema iedzīvotāji palika bez siltuma," neslēpj Ģ. Gūtmanis.

Stabilas siltuma piegādes

Projekta kopējās izmaksas bijušas 364 815 eiro, bet KF atbalsts – 40% no attiecināmajām izmaksām jeb 93 359,20 eiro. "Ieguldījumi apkures tarifa aprēķinā netiek iekļauti, tie iedzīvotāju rēķinos neatspoguļojas, tarifu ietekmē tikai kurināmā izmaksas," teic Ģ. Gūtmanis.

Jautāts, ko iedzīvotāji ir ieguvuši no pārejas uz šķeldas izmantošanu apkurē, viņš teic, ka galvenais ir stabila siltuma piegāde.

"Iepriekš viss bija atkarīgs no kurinātājiem, cik viņi atbildīgi darīja savu darbu. Gadījās, ka ielika katlā ogles par daudz, aizmiga, kad no rīta pamodās, katli visi melni, izkūrušies, iedzīvotāji no rīta modās, un dzīvokļos bija auksts. Akmeņogļu katli arī plīsa, bieži tecēja. Ar šķeldas apkures katliem visu laiku ir konstanta temperatūra, katra māja var iestatīt sev vēlamo komforta līmeni," norāda Ģ. Gūtmanis. Tā kā šķelda ir vietējais resurss, ir drošības sajūta, jo ir garantētas piegādes, viņš atzīst. "Akmeņogles tika vestas no Krievijas un Baltkrievijas, nekad nevarēja zināt, kāda būs cena un kvalitāte. Bieži vien ogles nebija kā akmeņi, bet gan kā grants vai pat pulveris. Katlu sakurināja ar malku un pārbēra pāris ķerras ar tiem ogļu putekļiem, un uguns nodzisa. Kad grāba ārā pelnus, tie bija sakusuši kā stikls. Tas bija šausmīgi, turklāt liels roku darbs."

Jautāts, vai teju septiņu gadu laikā Latvijas ražotāja "AGB Serviss" izgatavotajiem apkures katliem ir bijušas kādas tehniskas ķibeles, viņš atbild noliedzoši: "Ir gadījies dūmsūkņa siksnu nodilums, kas ir gluži normāli. Ir bijis jāsamaina gultņi, kas savu mūžu nokalpojuši, jānomaina eļļa. Bet rūpnīcas garantija ir tikai divus gadus, pēc tam viss pašu rokās. Bet ražotāja serviss ir labs, tehniskā katlu apkope ir labā līmenī."

Projekta rezultāti

Rekonstruēta Zvejniekciema katlumāja, pārejot no fosiliem energoresursiem uz atjaunojamiem energoresursiem.

Siltumavota efektivitāte palielināta līdz 85,37%.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 632,76 t CO2/gadā.

Uzlabota gaisa kvalitāte.

Avots: esfondi.lv

Kāds man no tā labums?

Alise Puķīte, Zvejniekciema iedzīvotāja: "Ir bēdīgi, ka siltumenerģijas tarifi šajā apkures sezonā Zvejniekciemā bija vieni no augstākajiem valstī. Sirds sāp, skatoties, kā tepat blakus – Skultes ostā – kaudzēs sakrauti stāv kokmateriāli un pūst, bet mēs maksājam par šķeldu bargu naudu. Šeit dzīvoju jau no bērnības, pavisam netālu no katlumājas, bet neatceros, ka neērtības būtu sagādājuši kaut kādi putekļi vai sodrēji no akmeņoglēm, ka būtu no tiem kaut kā īpaši jātīra palodzes. Gaiss šeit vienmēr ir šķitis ļoti tīrs, jo te tuvumā ir jūra."

Guntis Šadurskis, Zvejniekciema iedzīvotājs: "Esmu vēl piedzīvojis tos laikus, kad siltums nāca no "Zuša". Visiem bija silti un labi, neviens nesūdzējās, ka ziemā ir nosalis vai rēķini būtu pārāk augsti. To gan neatceros, ka no akmeņoglēm būtu kāds kaitējums dabai vai cilvēkiem. Es pat nezināju, ka akmeņogles ir izmantotas kā kurināmais. Drīzāk no ostas nāk visādi putekļi un skaidas, ko sapūš vējš. Reizēm pat nevar vērt logu vaļā. Pēdējos gados apkures cenas ir būtiski pieaugušas, šoziem es par 54 kvadrātmetriem maksāju teju 200 eiro."

Gaida, Zvejniekciema iedzīvotāja, seniore: "Pie mums te Zvejniekciemā ir visādi gājis. Padomju laikos daudzdzīvokļu mājas, arī manu māju, apkurināja no kuģīša ar dīzeļdegvielu, tad katlumāja ar malku, akmeņoglēm un vēl arī ar visādiem atkritumiem, tagad ar šķeldu. Tā kā šogad bija silta ziema un mana māja ir nosiltināta, bija silti, varējām pieregulēt siltumu, cik nu kurš vēlas. Lai arī pie mums siltumapgādes tarifi ir vieni no augstākajiem Latvijā, esam ziemu pārdzīvojuši, rēķinus nomaksājuši un visi ir paēduši. Kredītu par mājas renovāciju arī būsim drīzumā nomaksājuši, tāpēc nevaram ne par ko sūdzēties. Baudām dzīvi brīvajā Latvijā un priecājamies, ka mums nekrīt uz galvas bumbas no debesīm."

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija nenes atbildību par paustajiem uzskatiem. #ieguldījumsizaugsmē